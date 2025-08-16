منتخب الصين يتأهل الى نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة بعد فوزه على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 98-84

التالي

الوكالة الوطنية للإعلام: درون إسرائيلية ألقت قنبلة حارقة باتجاه خراج بلدة شيحين في قضاء صور ما أدى إلى اندلاع حريق في المنطقة وعملت فرق الدفاع المدني على السيطرة على النيران وإخمادها