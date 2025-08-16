طارق متري للجزيرة: كل الوزراء وافقوا على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة والخلاف على كيفية تحقيقه ونريد الحفاظ على السلم الأهلي ولا أحد يريد مواجهة مع الجيش اللبناني

