LBCI
LBCI

قناة المسيرة التابعة للحوثيين نقلًا عن مصدر في الدفاع المدنيّ: عدوان استهدف محطة كهرباء في جنوب العاصمة اليمنية

آخر الأخبار
2025-08-17 | 00:02
مشاهدات عالية
قناة المسيرة التابعة للحوثيين نقلًا عن مصدر في الدفاع المدنيّ: عدوان استهدف محطة كهرباء في جنوب العاصمة اليمنية
0min
قناة المسيرة التابعة للحوثيين نقلًا عن مصدر في الدفاع المدنيّ: عدوان استهدف محطة كهرباء في جنوب العاصمة اليمنية

 
 
آخر الأخبار

هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف محطة قطار روسية
إبراهيم الموسوي للجزيرة: حزب الله متعاون وإيجابي ومنفتح على أي نوع من أنواع الحوار
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
07:21

انتهاء الربع الأول بتقدم إيران على نيوزيلاند بنتيجة ٢٨-٢٠ ضمن مباراة بطولة كأس آسيا لكرة السلة

LBCI
أخبار دولية
06:57

نتانياهو: التظاهرات المطالبة بإنهاء الحرب في غزة "تعزز" موقع "حماس"

LBCI
أخبار دولية
06:53

ماكرون سيتوجه إلى واشنطن مع نظيره الأوكرانيّ

LBCI
أخبار دولية
06:50

"حماس": خطط إسرائيل الجديدة لنقل السكان موجة جديدة من الإبادة

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-22

البيت الأبيض: الرئيس ترمب سيزور السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16 أيار المقبل

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-16

باسيل يعلن تقديم "الملف الأسود" للجنة التحقيق البرلمانية بملف الاتصالات: يتضمن مخالفات وهدرا يفوق المليار دولار

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-24

رجل ثمانيني وزوجته ضحيتا جريمة مروعة في المعاملتين ومشاهد خاصة للـLBCI من داخل مسرح الجريمة

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-14

تعميم من الحكومة لضبط عمل المولدات الخاصة ومنح مهلة 45 يوماً لتسوية الأوضاع

LBCI
أخبار دولية
13:36

معاهدة البلاستيك: الأمم المتحدة بين إختبار المصالح... والفشل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مغاور لبنان وجهتكم في هذا الحر وقاديشا بانتظاركم: "AC ولا أجمل من هيك"

LBCI
أخبار دولية
13:26

غزة عالقة بين الإحتلال والمجاعة…

LBCI
أخبار دولية
13:25

مظاهرة لأهالي السويداء طالبت بحق تقرير المصير... والباحث السياسي السوري مضر الدبس يشرح للـLBCI المشهد

LBCI
أخبار دولية
13:23

تفاصيل اللقاء والإتفاق والنقاط العالقة بين بوتين وترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ألاسكا تطوي صفحة العزلة الروسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إلى أصحاب المولدات والمشتركين… هذا التقرير يعنيكم

LBCI
اقتصاد
13:16

S&P Global Ratings ترفع تصنيف ديون لبنان بالعملة المحلية على المدى الطويل من "CC" إلى "CCC"... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

حزب الله واستخدام الشارع خلال ثلاثة عقود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إلى أصحاب المولدات والمشتركين… هذا التقرير يعنيكم

LBCI
أخبار دولية
00:18

مصدران لرويترز: روسيا ستتخلى عن جيوب تحتلها في أوكرانيا وكييف عن مساحات من أراضيها في شرق البلاد

LBCI
أخبار دولية
14:51

الشرع إستقبل البطريرك يازجي... وتأكيد على الدور الوطني للكنيسة

LBCI
أخبار لبنان
10:51

هذا ما أعلنته "طيران الشرق الأوسط" بشأن الغاء رحلات الخطوط الجوية الكندية Air Canada ليوم الاحد 17 آب

LBCI
صحف اليوم
00:44

الرئاسة اللبنانية نحو تشديد على ضمان الانسحاب الإسرائيليّ (الأنباء الكويتية)

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 16-8-2025

LBCI
أخبار دولية
16:33

مكتب نتنياهو: إسرائيل مستعدة للموافقة على إتفاق لكن بشروط محددة وصارمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مغاور لبنان وجهتكم في هذا الحر وقاديشا بانتظاركم: "AC ولا أجمل من هيك"

