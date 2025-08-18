أخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
LBCI
LBCI

صحيفة بيلد: ترمب خرج من اجتماع مع الزعماء الأوروبيين للاتصال ببوتين واستأنف الاجتماع بعد الاتصال

آخر الأخبار
2025-08-18 | 16:44
مشاهدات عالية
صحيفة بيلد: ترمب خرج من اجتماع مع الزعماء الأوروبيين للاتصال ببوتين واستأنف الاجتماع بعد الاتصال
0min
صحيفة بيلد: ترمب خرج من اجتماع مع الزعماء الأوروبيين للاتصال ببوتين واستأنف الاجتماع بعد الاتصال

 
 
صلة بين حماية الحاجز الدموي الدماغي والحد من التدهور الإدراكي لدى المسنين... إليكم هذه الدراسة!
وصول الموفدين الأميركيين توم براك ومورغان أورتاغوس إلى عين التينة
اقتصاد
02:08

إليكم جدول أسعار المحروقات...

آخر الأخبار
01:19

الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ ينفّذ عمليات نسف لمبان جنوبي مدينة غزة

آخر الأخبار
01:18

القناة 12 الإسرائيلية: عائلات المختطفين ومتضامنون يغلقون شارع أيالون في تل أبيب مطالبين بإبرام صفقة تبادل

آخر الأخبار
01:17

إحصاءات غرفة التحكم: ١١ جريحًا في ٩ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

LBCI
اقتصاد
إليكم جدول أسعار المحروقات...

آخر الأخبار
01:19

الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ ينفّذ عمليات نسف لمبان جنوبي مدينة غزة

آخر الأخبار
01:18

القناة 12 الإسرائيلية: عائلات المختطفين ومتضامنون يغلقون شارع أيالون في تل أبيب مطالبين بإبرام صفقة تبادل

آخر الأخبار
01:17

إحصاءات غرفة التحكم: ١١ جريحًا في ٩ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

LBCI
أخبار دولية
زيلينسكي: الحلفاء الغربيون سيصيغون رسميًا الضمانات الأمنية لأوكرانيا خلال 10 أيام

مقدمة نشرة الاخبار
12:40

مقدمة النشرة المسائية 18-8-2025

آخر الأخبار
06:46

معلومات للـLBCI: المشاورات لا تزال جارية في الأمم المتحدة بشأن تجديد ولاية قوات اليونيفيل فيما يرجح أن توافق الولايات المتحدة على التمديد لليونيفيل وهناك إقتراح أميركي يقوم على تقليص عدد اليونيفيل تدريجيًا وبطريقة مسؤولة

تقارير نشرة الاخبار
14:14

الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!

LBCI
أخبار دولية
ترامب: ناقشت أمورا كثيرة مع زيلينسكي... والاخير: ناقشنا الضمانات الأمنية

تقارير نشرة الاخبار
14:14

الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!

تقارير نشرة الاخبار
13:53

ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى

تقارير نشرة الاخبار
13:46

لبنان البلد العربي الأول لانطلاق رياضة الـRaqball

تقارير نشرة الاخبار
13:43

اتفاق سلام في أوكرانيا بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين

تقارير نشرة الاخبار
13:31

كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!

تقارير نشرة الاخبار
13:30

ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح

أخبار لبنان
13:28

جولة لرئيس الحكومة على بعض المرافق الحيوية في طرابلس

تقارير نشرة الاخبار
13:25

خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢

LBCI
أخبار لبنان
معلومات أمنية للـLBCI: مركز تجاريّ يضم مكتبًا لـ"حزب القوات" في عين الرمانة تعرّض لإطلاق نار

تقارير نشرة الاخبار
13:31

كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!

تقارير نشرة الاخبار
13:25

خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢

خبر عاجل
07:58

نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل

اسرار
23:37

أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥

أخبار دولية
14:11

إيران تحذر من أن الحرب مع إسرائيل قد تتجدد في أي لحظة

خبر عاجل
07:49

معلومات للـLBCI: الموفدان الأميركيان توم براك ومورغان أورتاغوس يُتوقع أن يعودا إلى لبنان في زيارة جديدة نهاية هذا الشهر

تقارير نشرة الاخبار
13:30

ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح

