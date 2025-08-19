النائب إيهاب مطر للـLBCI: نتمنى أن يتعاطى حزب الله بشأن لبناني بحت بعيدًا عن المصالح الخاصة الأخرى

النائب إيهاب مطر للـLBCI: ندعو دائمًا حزب الله اللبناني إلى العودة إلى لبنانيته

النائب إيهاب مطر للـLBCI: ندعو دائمًا حزب الله اللبناني إلى العودة إلى لبنانيته

التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على أوتوستراد الجمهور باتجاه الصياد والأضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة