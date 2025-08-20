أ.ف.ب: وزارة الدفاع الإسرائيلية تقر خطة السيطرة على مدينة غزة

وزير الدفاع الإيراني: أنتجنا صواريخ بقدرات تفوق كثيرا سابقاتها وسنستخدمها إذا أقدم العدو الصهيوني على أي مغامرة

أكثر من 76 قتيلًا في أفغانستان في حصيلة جديدة لحادث حافلة تقل مهاجرين عائدين من إيران