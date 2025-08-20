مسؤول عسكري إسرائيلي: سيتم إستدعاء حوالي 50 ألفًا من قوات الإحتياط من أجل العملية الجديدة على مدينة غزة وسيجري إرسال خطابات الإستدعاء خلال الأيام المقبلة

