البستاني: نحن إلى جانب المودعين الذين ظلموا وسنهتم كلجنة إقتصاد بعدة أمور وقضايا ونحن نعمل على الشق الإقتصادي وهناك تقدم

النائب فريد البستاني من بعبدا: مستشفى دير القمر ليس مستشفى فريد البستاني بل هو مستشفى حكومي للدولة وفيما الأموال موجودة وتذهب الى غير مستشفيات فلتذهب الى دير القمر لفتح هذا المستشفى