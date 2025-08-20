النائب قاسم هاشم للـLBCI: موقف الرئيس بري من قوات "اليونيفيل" واضح وهو متمسك بوجودها والتعرض لها مرفوض بأي شكل من الأشكال

التالي

قاسم هاشم للـLBCI: ما يحصل اليوم في سوريا لم يحصل يوما وهذا أمر خطير والقانون اللبناني واضح في كيفية التعاطي مع ملفات الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية