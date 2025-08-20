أخبار
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين وانقلاب إحداها على الطريق الممتد من الكوستا برافا باتجاه جسر خلدة وازدحام مروري في المحلّة

آخر الأخبار
2025-08-20 | 10:58
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين وانقلاب إحداها على الطريق الممتد من الكوستا برافا باتجاه جسر خلدة وازدحام مروري في المحلّة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

إحصاءات غرفة التحكم المروري: 4 جرحى في 4 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
الجزيرة نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان صدقا على خطط احتلال مدينة غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:21

المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل

LBCI
أمن وقضاء
13:58

تعميم صورة المفقودة سلمى محمد بابلي...

LBCI
أمن وقضاء
13:56

الجيش: توقيف ٣ فلسطينيين لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية

LBCI
أخبار لبنان
13:53

OMT ترد على حملات التشويه: نلتزم بالقوانين ونحتفظ بحق الملاحقة القانونية

آخر الأخبار
13:18

معلومات للـLBCI: نجاح مساعي الأمن العام السوري لاطلاق 7 من مخطوفي مدينة جرمانا وهم من فرق اغاثية أرادت الدخول إلى السويداء كما وسيتم اعادة فتح طريق السويداء – دمشق الرئيسي

LBCI
آخر الأخبار
13:12

مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أمر بتقليل المهلة الزمنية للسيطرة على معاقل حماس وهزيمة الحركة

LBCI
آخر الأخبار
12:52

حماس: ندعو إلى تصعيد المظاهرات والاعتصامات أمام السفارات الأميركية والصهيونية وسفارات الدول الداعمة للاحتلال

LBCI
آخر الأخبار
12:32

الجيش الإسرائيلي: بدء المراحل الأولى من الهجوم على مدينة غزة

أخبار دولية
09:38

السلطة الفلسطينية: مخطط E1 الاستيطاني يحوّل الضفة الغربية إلى "سجون" ويقطع أوصالها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

إسرائيل تبحث سيناريوهات التصعيد في لبنان وسوريا وسط خطط للهيمنة الإقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مساعدات نقدية للنازحين جراء الحرب: خشبة خلاص موقتة من وزارة الشؤون الاجتماعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

فرصة ثلاثة أيام للطلاب…

تقارير نشرة الاخبار
14:21

المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل

LBCI
أخبار دولية
13:36

كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مساعدات نقدية للنازحين جراء الحرب: خشبة خلاص موقتة من وزارة الشؤون الاجتماعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هل تعود خدمة العلم قريباً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

أهالي الجنوب يعودون إلى قراهم المهدّمة على الحدود... ويعيشون بلا أبسط مقومات الحياة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

إسرائيل تبحث سيناريوهات التصعيد في لبنان وسوريا وسط خطط للهيمنة الإقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

فرصة ثلاثة أيام للطلاب…

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025

LBCI
أخبار لبنان
08:31

في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي

LBCI
أخبار دولية
03:47

بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن

LBCI
حال الطقس
03:08

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
16:33

براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
10:47

انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية

LBCI
أخبار لبنان
09:59

اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
05:27

يوهم ضحاياه بقدرته على تأمين وظائف لهم مقابل مبالغ مالية... فأوقفته مفرزة الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
01:51

الراعي: البابا لاوون الرابع عشر سيزور لبنان في كانون الأول المقبل

