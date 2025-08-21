أخبار
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: ليس على نتنياهو تقديم أي شيء سوى إعادة الرهائن
آخر الأخبار
2025-08-21 | 01:37
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: ليس على نتنياهو تقديم أي شيء سوى إعادة الرهائن
02:46
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة في منطقة السلم عند أطراف بلدة عيترون من دون وقوع إصابات
02:46
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة في منطقة السلم عند أطراف بلدة عيترون من دون وقوع إصابات
02:43
أمن الدولة تضبط 950 صنفًا من الأدوية المهربة داخل صيدليتين بيطريتين في البقاع
02:43
أمن الدولة تضبط 950 صنفًا من الأدوية المهربة داخل صيدليتين بيطريتين في البقاع
02:33
القناة 12 الإسرائيلية: عشرات الإسرائيليين يتظاهرون قبالة مقر حزب الليكود في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل
02:33
القناة 12 الإسرائيلية: عشرات الإسرائيليين يتظاهرون قبالة مقر حزب الليكود في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل
02:31
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي يلتقي ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي
02:31
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي يلتقي ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي
02:46
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة في منطقة السلم عند أطراف بلدة عيترون من دون وقوع إصابات
02:46
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة في منطقة السلم عند أطراف بلدة عيترون من دون وقوع إصابات
02:33
القناة 12 الإسرائيلية: عشرات الإسرائيليين يتظاهرون قبالة مقر حزب الليكود في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل
02:33
القناة 12 الإسرائيلية: عشرات الإسرائيليين يتظاهرون قبالة مقر حزب الليكود في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل
02:31
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي يلتقي ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي
02:31
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي يلتقي ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي
02:26
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على دراجة نارية في بلدة دير سريان - قضاء مرجعيون أدت إلى سقوط شهيد
02:26
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على دراجة نارية في بلدة دير سريان - قضاء مرجعيون أدت إلى سقوط شهيد
02:26
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على دراجة نارية في بلدة دير سريان - قضاء مرجعيون أدت إلى سقوط شهيد
02:26
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على دراجة نارية في بلدة دير سريان - قضاء مرجعيون أدت إلى سقوط شهيد
02:26
السفير البريطاني إفتتح منشأة تدريب للجيش في الزهراني: هدفنا تعزيز قدرته على الصمود
02:26
السفير البريطاني إفتتح منشأة تدريب للجيش في الزهراني: هدفنا تعزيز قدرته على الصمود
02:43
أمن الدولة تضبط 950 صنفًا من الأدوية المهربة داخل صيدليتين بيطريتين في البقاع
02:43
أمن الدولة تضبط 950 صنفًا من الأدوية المهربة داخل صيدليتين بيطريتين في البقاع
16:32
مركز عمليات طوارئ الصحة : غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة الحوش قضاء صور أدت في حصيلة نهائية إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح
16:32
مركز عمليات طوارئ الصحة : غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة الحوش قضاء صور أدت في حصيلة نهائية إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح
14:21
المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل
14:21
المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل
13:36
كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب
13:36
كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب
13:34
45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات
13:34
45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات
13:29
مساعدات نقدية للنازحين جراء الحرب: خشبة خلاص موقتة من وزارة الشؤون الاجتماعية
13:29
مساعدات نقدية للنازحين جراء الحرب: خشبة خلاص موقتة من وزارة الشؤون الاجتماعية
13:27
هل تعود خدمة العلم قريباً؟
13:27
هل تعود خدمة العلم قريباً؟
13:25
أهالي الجنوب يعودون إلى قراهم المهدّمة على الحدود... ويعيشون بلا أبسط مقومات الحياة
13:25
أهالي الجنوب يعودون إلى قراهم المهدّمة على الحدود... ويعيشون بلا أبسط مقومات الحياة
13:19
إسرائيل تبحث سيناريوهات التصعيد في لبنان وسوريا وسط خطط للهيمنة الإقليمية
13:19
إسرائيل تبحث سيناريوهات التصعيد في لبنان وسوريا وسط خطط للهيمنة الإقليمية
13:16
فرصة ثلاثة أيام للطلاب…
13:16
فرصة ثلاثة أيام للطلاب…
12:48
مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025
12:48
مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
16:29
الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر
16:29
الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر
03:08
إليكم حال الطقس في لبنان...
03:08
إليكم حال الطقس في لبنان...
03:47
بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن
03:47
بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن
10:47
انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية
10:47
انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية
01:32
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
01:32
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
09:59
اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني
09:59
اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني
05:27
يوهم ضحاياه بقدرته على تأمين وظائف لهم مقابل مبالغ مالية... فأوقفته مفرزة الضاحية الجنوبية
05:27
يوهم ضحاياه بقدرته على تأمين وظائف لهم مقابل مبالغ مالية... فأوقفته مفرزة الضاحية الجنوبية
