ياسين للـLBCI: التغيير يأتي تراكميًا وليس بدفعة واحدة ولا يمكن انجاز اصلاحات سريعة في 6 أشهر من عمل الحكومة

ياسين للـLBCI: أؤمن بأن السلاح سيُسلَّم ولن يُنزع بالقوّة وحزب الله ارتكب خطأً استراتيجيًا عام 2000 إذ لو سلّم سلاحه آنذاك لكنّا اليوم في مكان مختلف