الجزيرة: الجيش الإسرائيلي ينسف مبان سكنية جنوبي خان يونس

2025-08-22 | 02:40
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي ينسف مبان سكنية جنوبي خان يونس
0min
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي ينسف مبان سكنية جنوبي خان يونس

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

