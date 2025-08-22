في وزارة العمل.. إجراءات وتسهيلات جديدة للمواطنين

ابتداء من الأول من أيلول المقبل، سيصبح بإمكان المواطنين اللبنانيين تخليص معاملاتهم في وزارة العمل من دون الحاجة إلى إيجاد طوابع ورقية، اذ سيتم اعتماد وسم إلكتروني للطابع المالي، بحسب ما أعلن وزير العمل محمد حيدر في مؤتمرٍ صحافي.وكشف حيدر أنه يعمل على خطة لتطوير الوزارة لتصبح رقمية، لتسهيل معاملات المواطنين، وكخطوةٍ أولى سيتم إطلاق آلية تُمكّن المواطنين من استقدام العاملات الأجنبيات بأنفسهم، عبر تعبئة الطلبات وتقديم المستندات من المنزل، دون الحاجة للحضور إلى الوزارة.والـLBCI ستتابع كل تفاصيل هذه الإجرءات فور إطلاقها وبدء العمل بها.