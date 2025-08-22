الوكالة الوطنية للإعلام: فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار ضبطت حوالى ٢٠ كلغ من حبوب الكبتاغون كانت في حوزة 4 أتراك كانوا متوجهين إلى الكويت

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة – مرجعيون ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.00

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام عاريا - الجمهور ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير