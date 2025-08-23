بيان لمعتقلي الثورة السورية في لبنان ردًا على تصريح مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية للـ LBCI

أصدر معتقلو الثورة السورية في لبنان بيانًا من سجن رومية، ردًّا على تصريح مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية للـ LBCI، الذي اعتبر أنّ "وجود معتقلين سوريين في لبنان شأن داخلي لبناني".



وأكد المعتقلون في بيانهم، الصادر في 23 آب 2025، أنّ لهم موقفًا واضحًا تجاه "الإخوة غير السوريين" الذين ناصروا الثورة السورية، مشددين على رفضهم التنكّر لمواقف هؤلاء ودعمهم، ومعتبرين أنّ الوفاء لهم واجب أخلاقي.



وأشار البيان إلى أنّ المعتقلين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين وقفوا جميعًا في مواجهة نظام الأسد، وتقاسموا السجون والألم والصبر، معتبرين أنّ أبسط حقوق هؤلاء هو رد الجميل.



وطالب المعتقلون الدولة السورية الجديدة بمنح الجنسية السورية لمن وقف إلى جانب الثورة، مؤكدين أنّ ذلك حق لهؤلاء وفاءً لما قدموه من تضحيات.



وختم البيان بالتأكيد على ثقتهم بالرئيس السوريّ أحمد الشرع وعدله ووفائه، معبّرين عن أملهم برفع الظلم عن جميع المعتقلين الذين ناصروا الثورة السورية.