أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش الإسرائيلي: القصر الرئاسي الذي أستهدف بصنعاء يقع داخل المجمع العسكري الذي تدار منه أنشطة الحوثيين
آخر الأخبار
2025-08-24 | 10:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش الإسرائيلي: القصر الرئاسي الذي أستهدف بصنعاء يقع داخل المجمع العسكري الذي تدار منه أنشطة الحوثيين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسرائيلي:
القصر
الرئاسي
أستهدف
بصنعاء
المجمع
العسكري
أنشطة
الحوثيين
التالي
احصاءات غرفة التحكم: 5 قتلى و 6 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
الجزيرة نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يجتمع الثلاثاء لمناقشة خطط احتلال غزة وصفقة التبادل
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:56
وسائل إعلام تابعة لأنصار الله: إخماد الحريق الناجم عن الاستهداف الصهيوني لمحطة وخزانات شركة النفط في صنعاء
آخر الأخبار
11:56
وسائل إعلام تابعة لأنصار الله: إخماد الحريق الناجم عن الاستهداف الصهيوني لمحطة وخزانات شركة النفط في صنعاء
0
خبر عاجل
11:38
معلومات للـLBCI: المبعوث الأميركي توم براك سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على أن ينتقل بعدها إلى بيروت
خبر عاجل
11:38
معلومات للـLBCI: المبعوث الأميركي توم براك سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على أن ينتقل بعدها إلى بيروت
0
آخر الأخبار
11:32
رئيس الأركان الإسرائيلي: نواصل استعداداتنا لتوسيع العملية العسكرية بالتركيز على مدينة غزة
آخر الأخبار
11:32
رئيس الأركان الإسرائيلي: نواصل استعداداتنا لتوسيع العملية العسكرية بالتركيز على مدينة غزة
0
صحة وتغذية
11:30
ثورة جديدة في عالم الطب... اكتشاف علمي يمهّد الطريق لعلاج متلازمة داون
صحة وتغذية
11:30
ثورة جديدة في عالم الطب... اكتشاف علمي يمهّد الطريق لعلاج متلازمة داون
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:56
وسائل إعلام تابعة لأنصار الله: إخماد الحريق الناجم عن الاستهداف الصهيوني لمحطة وخزانات شركة النفط في صنعاء
آخر الأخبار
11:56
وسائل إعلام تابعة لأنصار الله: إخماد الحريق الناجم عن الاستهداف الصهيوني لمحطة وخزانات شركة النفط في صنعاء
0
آخر الأخبار
11:32
رئيس الأركان الإسرائيلي: نواصل استعداداتنا لتوسيع العملية العسكرية بالتركيز على مدينة غزة
آخر الأخبار
11:32
رئيس الأركان الإسرائيلي: نواصل استعداداتنا لتوسيع العملية العسكرية بالتركيز على مدينة غزة
0
صحة وتغذية
11:30
ثورة جديدة في عالم الطب... اكتشاف علمي يمهّد الطريق لعلاج متلازمة داون
صحة وتغذية
11:30
ثورة جديدة في عالم الطب... اكتشاف علمي يمهّد الطريق لعلاج متلازمة داون
0
آخر الأخبار
10:24
وسائل إعلام تابعة لأنصار الله: شهيدان و5 جرحى في إحصائية أولية لضحايا العدوان الإسرائيلي على محطة شركة النفط
آخر الأخبار
10:24
وسائل إعلام تابعة لأنصار الله: شهيدان و5 جرحى في إحصائية أولية لضحايا العدوان الإسرائيلي على محطة شركة النفط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:24
وسائل إعلام تابعة لأنصار الله: شهيدان و5 جرحى في إحصائية أولية لضحايا العدوان الإسرائيلي على محطة شركة النفط
آخر الأخبار
10:24
وسائل إعلام تابعة لأنصار الله: شهيدان و5 جرحى في إحصائية أولية لضحايا العدوان الإسرائيلي على محطة شركة النفط
0
أخبار لبنان
11:11
السيطرة الكاملة على حريق الهرمل
أخبار لبنان
11:11
السيطرة الكاملة على حريق الهرمل
0
أخبار دولية
08:53
الادعاء يطلب توقيف رئيس الوزراء السابق في كوريا الجنوبية لدوره في إعلان الأحكام العرفية
أخبار دولية
08:53
الادعاء يطلب توقيف رئيس الوزراء السابق في كوريا الجنوبية لدوره في إعلان الأحكام العرفية
0
آخر الأخبار
09:15
معلومات للـLBCI: الاجتماع بين المسؤولين الإسرائيليين والموفدين الأميركيين توم براك ومورغان اورتاغوس كان إيجابيًا حيث جرى خلاله بحث ملفي سوريا ولبنان
آخر الأخبار
09:15
معلومات للـLBCI: الاجتماع بين المسؤولين الإسرائيليين والموفدين الأميركيين توم براك ومورغان اورتاغوس كان إيجابيًا حيث جرى خلاله بحث ملفي سوريا ولبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:51
زيلينسكي: السلام في أوكرانيا يتحقق عبر ضمانات أمنية تمنع أي هجوم من أي دولة
أخبار دولية
06:51
زيلينسكي: السلام في أوكرانيا يتحقق عبر ضمانات أمنية تمنع أي هجوم من أي دولة
0
أخبار دولية
06:44
خامنئي: إيران لن تخضع للمطالب الأميركية
أخبار دولية
06:44
خامنئي: إيران لن تخضع للمطالب الأميركية
0
أخبار لبنان
05:10
الراعي: مسؤولية القيمين على الشأن العام كبيرة
أخبار لبنان
05:10
الراعي: مسؤولية القيمين على الشأن العام كبيرة
0
أخبار لبنان
05:05
عودة: وحدهما الغفران والمسامحة ينتشلان البلد من دوامة الصراعات والاتهامات والإدانات المتبادلة
أخبار لبنان
05:05
عودة: وحدهما الغفران والمسامحة ينتشلان البلد من دوامة الصراعات والاتهامات والإدانات المتبادلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الضغط الشعبي الإسرائيلي يزداد على حكومة نتنياهو... وتحركات في الشارع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الضغط الشعبي الإسرائيلي يزداد على حكومة نتنياهو... وتحركات في الشارع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المجاعة في غزة... بين الإعتراف بها والسكوت عنها
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المجاعة في غزة... بين الإعتراف بها والسكوت عنها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
البندورة اللبنانية من المائدة التقليدية إلى ترند الصيف والمهرجانات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
البندورة اللبنانية من المائدة التقليدية إلى ترند الصيف والمهرجانات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
فيديو رمي بلوك في بحر الروشة حيّر الناس… والسبب أبسط مما توقّعوا
تقارير نشرة الاخبار
13:25
فيديو رمي بلوك في بحر الروشة حيّر الناس… والسبب أبسط مما توقّعوا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ترتيبات جديدة في مطار بيروت لمواجهة الازدحام
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ترتيبات جديدة في مطار بيروت لمواجهة الازدحام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
12:41
رسالة من السيدة الأولى في تركيا الى ميلانيا ترامب... وهذا ما جاء فيها
أخبار دولية
12:41
رسالة من السيدة الأولى في تركيا الى ميلانيا ترامب... وهذا ما جاء فيها
2
أخبار لبنان
14:22
انهيار سقف في مبنى قيد الإنشاء في منطقة عرقة... وإنقاذ 7 عمال
أخبار لبنان
14:22
انهيار سقف في مبنى قيد الإنشاء في منطقة عرقة... وإنقاذ 7 عمال
3
تقارير نشرة الاخبار
13:26
البندورة اللبنانية من المائدة التقليدية إلى ترند الصيف والمهرجانات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
البندورة اللبنانية من المائدة التقليدية إلى ترند الصيف والمهرجانات
4
حال الطقس
04:08
طقس لبنان: أجواء حارة اليوم وانخفاض تدريجي في الحرارة اعتباراً من الإثنين
حال الطقس
04:08
طقس لبنان: أجواء حارة اليوم وانخفاض تدريجي في الحرارة اعتباراً من الإثنين
5
أمن وقضاء
06:26
إمتهن عمليات النصب والإحتيال في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه
أمن وقضاء
06:26
إمتهن عمليات النصب والإحتيال في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه
6
تقارير نشرة الاخبار
13:25
فيديو رمي بلوك في بحر الروشة حيّر الناس… والسبب أبسط مما توقّعوا
تقارير نشرة الاخبار
13:25
فيديو رمي بلوك في بحر الروشة حيّر الناس… والسبب أبسط مما توقّعوا
7
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ترتيبات جديدة في مطار بيروت لمواجهة الازدحام
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ترتيبات جديدة في مطار بيروت لمواجهة الازدحام
8
خبر عاجل
09:07
ضربات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)
خبر عاجل
09:07
ضربات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More