LBCI
LBCI

وزير الدفاع الإسرائيلي: دمرنا القصر الرئاسي الحوثي وسيدفع الحوثيون الثمن أضعافا على كل صاروخ يطلق على إسرائيل

آخر الأخبار
2025-08-24 | 15:17
مشاهدات عالية
LBCI
LBCI
وزير الدفاع الإسرائيلي: دمرنا القصر الرئاسي الحوثي وسيدفع الحوثيون الثمن أضعافا على كل صاروخ يطلق على إسرائيل
0min
وزير الدفاع الإسرائيلي: دمرنا القصر الرئاسي الحوثي وسيدفع الحوثيون الثمن أضعافا على كل صاروخ يطلق على إسرائيل

 
 
آخر الأخبار

الدفاع

الإسرائيلي:

دمرنا

القصر

الرئاسي

الحوثي

وسيدفع

الحوثيون

الثمن

أضعافا

صاروخ

إسرائيل

آخر الأخبار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:01

"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات

LBCI
آخر الأخبار
15:51

الحوثيون: أربعة قتلى و67 جريحا في حصيلة جديدة للغارات الإسرائيلية على صنعاء

LBCI
آخر الأخبار
15:46

قوات سوريا الديمقراطية: فرض حظر تجوال بمحافظة الرقة من منتصف الليل حتى الخامسة فجرا من اليوم وحتى إشعار آخر

LBCI
آخر الأخبار
15:17

وزير الدفاع الإسرائيلي: دمرنا القصر الرئاسي الحوثي وسيدفع الحوثيون الثمن أضعافا على كل صاروخ يطلق على إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:01

"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات

LBCI
آخر الأخبار
15:51

الحوثيون: أربعة قتلى و67 جريحا في حصيلة جديدة للغارات الإسرائيلية على صنعاء

LBCI
آخر الأخبار
15:46

قوات سوريا الديمقراطية: فرض حظر تجوال بمحافظة الرقة من منتصف الليل حتى الخامسة فجرا من اليوم وحتى إشعار آخر

LBCI
آخر الأخبار
15:10

الإخبارية السورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية عين العبد بريف القنيطرة وتنفذ عمليات تفتيش في منازل

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-08-21

العلماء يدقون ناقوس الخطر: الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا على وشك الانهيار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-23

في عيدها الأربعين... أوّل ما شاهدتموه على الـ"ال بي سي أي"

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-30

علامة: اجتماع الاسبوع المقبل لاصدار توصيات حول زيادة سن التقاعد للعاملين في السلك الديبلوماسي

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-12

احتجز احدى الفتيات بعد استدراجها من بيروت منتحلا صفة أمنية... وهذا ما حصل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:01

"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

حوادث السير... "الحق مش بس عالدولة"!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

"مقطوعة الماي عندك؟" هذه هي الاسباب والحلول..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

براك في اسرائيل: سعي لتفاهمات حول ورقة تسوية أمنية تشمل سوريا ولبنان وإسرائيل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:50

مقدمة النشرة المسائية 24-8-2025

LBCI
حال الطقس
04:08

طقس لبنان: أجواء حارة اليوم وانخفاض تدريجي في الحرارة اعتباراً من الإثنين

LBCI
أمن وقضاء
06:26

إمتهن عمليات النصب والإحتيال في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه

LBCI
خبر عاجل
09:07

ضربات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
11:38

معلومات للـLBCI: المبعوث الأميركي توم براك سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على أن ينتقل بعدها إلى بيروت

LBCI
أخبار لبنان
10:43

معلومات للـLBCI: إجتماع أمني لبناني - سوري عقد منذ نحو ٣ أسابيع وأتى إستكمالا للاجتماع الذي رعته السعودية في آذار الماضي

LBCI
خبر عاجل
13:31

رئيس الحكومة نواف سلام استقبل في دارته في قريطم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور حيث أعربوا عن دعمهم للقرارات الحكومية الأخيرة وتمّ البحث في الأوضاع الراهنة

LBCI
خبر عاجل
08:03

أكسيوس: مسؤولون أميركيون يقولون إنه في ظل استمرار الحرب في غزة فإن لإسرائيل مصلحة في تهدئة الأوضاع على الحدود مع سوريا ولبنان والتوصل إلى ترتيبات جديدة مع الدولتين

LBCI
صحف اليوم
01:53

"حزب الله" يحشد مذهبياً لإحباط "حصرية السلاح" (الشرق الأوسط)

