وسائل إعلام إسرائيلية: انتحار شرطي يعمل في قسم شرطة مدينة سديروت في غلاف غزة
2025-08-24 | 23:33
وسائل إعلام إسرائيلية: انتحار شرطي يعمل في قسم شرطة مدينة سديروت في غلاف غزة
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
00:24
رئيس بلدية موسكو: وحدات الدفاع الجوي الروسية تدمر مسيرتين توجهتا صوب موسكو
00:24
رئيس بلدية موسكو: وحدات الدفاع الجوي الروسية تدمر مسيرتين توجهتا صوب موسكو
00:18
إجتماع لبناني - سوري برعاية سعودية (الأنباء الإلكترونية)
00:18
إجتماع لبناني - سوري برعاية سعودية (الأنباء الإلكترونية)
00:14
متري يستقبل وفدًا سوريًا الخميس (الأخبار)
00:14
متري يستقبل وفدًا سوريًا الخميس (الأخبار)
00:08
مصدر في الخارجية الأميركية لـ"اللواء": لا يوجد أي تاريخ رسمي بشأن موعد التصويت على التمديد لليونيفيل حتى الساعة
00:08
مصدر في الخارجية الأميركية لـ"اللواء": لا يوجد أي تاريخ رسمي بشأن موعد التصويت على التمديد لليونيفيل حتى الساعة
23:55
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و3 جرحى في 4 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
23:55
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و3 جرحى في 4 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
23:35
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ الشركاء بأنه لن يفكك الائتلاف الحاكم لصالح انضمام بيني غانتس إلى الحكومة
23:35
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ الشركاء بأنه لن يفكك الائتلاف الحاكم لصالح انضمام بيني غانتس إلى الحكومة
23:34
وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد المنتحرين من الجيش والأجهزة الأمنية إلى 22 منذ مطلع العام الحالي
23:34
وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد المنتحرين من الجيش والأجهزة الأمنية إلى 22 منذ مطلع العام الحالي
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
2025-06-08
مصادر لـ"الأنباء" الالكترونية: لا مساعدات ولا استثمارات أجنبية في لبنان قبل الإصلاحات
2025-06-08
مصادر لـ"الأنباء" الالكترونية: لا مساعدات ولا استثمارات أجنبية في لبنان قبل الإصلاحات
06:26
إمتهن عمليات النصب والإحتيال في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه
06:26
إمتهن عمليات النصب والإحتيال في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه
2025-08-20
مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025
2025-08-20
مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025
2025-08-08
وزير العدل عادل نصار لـ"الجزيرة": قرار الحكومة خطوة نحو استعادة الدولة لدورها وحصر السلاح بالمؤسسات الرسمية
2025-08-08
وزير العدل عادل نصار لـ"الجزيرة": قرار الحكومة خطوة نحو استعادة الدولة لدورها وحصر السلاح بالمؤسسات الرسمية
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
13:42
في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة
13:42
في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
13:35
شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم
13:35
شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم
13:27
أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات
13:27
أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات
13:24
حوادث السير... "الحق مش بس عالدولة"!
13:24
حوادث السير... "الحق مش بس عالدولة"!
13:22
"مقطوعة الماي عندك؟" هذه هي الاسباب والحلول..
13:22
"مقطوعة الماي عندك؟" هذه هي الاسباب والحلول..
13:09
براك في اسرائيل: سعي لتفاهمات حول ورقة تسوية أمنية تشمل سوريا ولبنان وإسرائيل
13:09
براك في اسرائيل: سعي لتفاهمات حول ورقة تسوية أمنية تشمل سوريا ولبنان وإسرائيل
12:50
مقدمة النشرة المسائ
12:50
مقدمة النشرة المسائية 24-8-2025
04:08
طقس لبنان: أجواء حارة اليوم وانخفاض تدريجي في الحرارة اعتباراً من الإثنين
04:08
طقس لبنان: أجواء حارة اليوم وانخفاض تدريجي في الحرارة اعتباراً من الإثنين
06:26
إمتهن عمليات النصب والإحتيال في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه
06:26
إمتهن عمليات النصب والإحتيال في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه
09:07
ضربات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)
09:07
ضربات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)
11:38
معلومات للـLBCI: المبعوث الأميركي توم براك سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على أن ينتقل بعدها إلى بيروت
11:38
معلومات للـLBCI: المبعوث الأميركي توم براك سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على أن ينتقل بعدها إلى بيروت
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
13:31
رئيس الحكومة نواف سلام استقبل في دارته في قريطم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور حيث أعربوا عن دعمهم للقرارات الحكومية الأخيرة وتمّ البحث في الأوضاع الراهنة
13:31
رئيس الحكومة نواف سلام استقبل في دارته في قريطم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور حيث أعربوا عن دعمهم للقرارات الحكومية الأخيرة وتمّ البحث في الأوضاع الراهنة
10:43
معلومات للـLBCI: إجتماع أمني لبناني - سوري عقد منذ نحو ٣ أسابيع وأتى إستكمالا للاجتماع الذي رعته السعودية في آذار الماضي
10:43
معلومات للـLBCI: إجتماع أمني لبناني - سوري عقد منذ نحو ٣ أسابيع وأتى إستكمالا للاجتماع الذي رعته السعودية في آذار الماضي
08:03
أكسيوس: مسؤولون أميركيون يقولون إنه في ظل استمرار الحرب في غزة فإن لإسرائيل مصلحة في تهدئة الأوضاع على الحدود مع سوريا ولبنان والتوصل إلى ترتيبات جديدة مع الدولتين
08:03
أكسيوس: مسؤولون أميركيون يقولون إنه في ظل استمرار الحرب في غزة فإن لإسرائيل مصلحة في تهدئة الأوضاع على الحدود مع سوريا ولبنان والتوصل إلى ترتيبات جديدة مع الدولتين
