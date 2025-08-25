هيئة البث الإسرائيلية عن زعيم المعارضة الإسرائيلية: هناك خطة وافقت عليها حماس لكن الحكومة تتلاعب والمختطفون يموتون

التالي

الوكالة الوطنية للإعلام: قوة إسرائيلية دخلت إلى معمل "حرب" الواقع على طريق مركبا - عديسة حيث قامت بتفتيشه بدقة ووضعت تحذيرًا لصاحب المعمل على الباب