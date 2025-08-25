مستشفى العودة: شهيد و6 مصابين إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات وسط قطاع غزة

التالي

مدير مكتب لبنان في مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) Adam Styp-Rekowski أطلع الرئيس عون على التعاون القائم بين المركز والجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى مؤكدًا إستمرار برامج العمل المشتركة دعمًا لهذه المؤسسات التي تقوم بمهام أمنية مميزة