وزير الخارجية السعودي: ندين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ما تسمى رؤية إسرائيل الكبرى

وزير الخارجية السعودي: على المجتمع الدولي وضع حد لجرائم قوات الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

وزير الخارجية السعودي: على المجتمع الدولي وضع حد لجرائم قوات الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

الدفاع المدني في غزة يعلن إستشهاد 15 شخصًا بينهم أربعة صحافيين في ضربتين إسرائيليتين على مستشفى