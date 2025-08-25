نتنياهو: إسرائيل تأسف بشدة للحادث المأساويّ الذي وقع اليوم في مستشفى ناصر في غزة

هآرتس عن مسؤولين أمنيين: احتلال مدينة رفح أسفر عن مقتل مخطوفين وجنود ولم يؤد إلى تحرير الرهائن

الوكالة الوطنية للإعلام: قوة إسرائيلية دخلت إلى معمل "حرب" الواقع على طريق مركبا - عديسة حيث قامت بتفتيشه بدقة ووضعت تحذيرًا لصاحب المعمل على الباب