إحصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و15 جريحًا في 15 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-08-26 | 00:25
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و15 جريحًا في 15 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
التحكم
آخر الأخبار
آخر الأخبار
04:05
الخارجية الإيرانية تعبر عن القلق من تداعيات تفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات
آخر الأخبار
04:05
الخارجية الإيرانية تعبر عن القلق من تداعيات تفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات
0
آخر الأخبار
03:56
الخارجية الإيرانية: خطوطنا الحمر في مفاوضات جنيف اليوم هي مصالح إيران الوطنية وإقتصادها
آخر الأخبار
03:56
الخارجية الإيرانية: خطوطنا الحمر في مفاوضات جنيف اليوم هي مصالح إيران الوطنية وإقتصادها
0
آخر الأخبار
03:56
الخارجية الإيرانية: نبذل في مباحثات جنيف جهودًا نأمل أن تكون مثمرة لمنع تفعيل آلية إعادة العقوبات
آخر الأخبار
03:56
الخارجية الإيرانية: نبذل في مباحثات جنيف جهودًا نأمل أن تكون مثمرة لمنع تفعيل آلية إعادة العقوبات
0
آخر الأخبار
03:56
الخارجية الإيرانية: الترويكا الأوروبية لا تمتلك صلاحية قانونية وأخلاقية لتفعيل آلية إعادة العقوبات
آخر الأخبار
03:56
الخارجية الإيرانية: الترويكا الأوروبية لا تمتلك صلاحية قانونية وأخلاقية لتفعيل آلية إعادة العقوبات
0
آخر الأخبار
04:05
الخارجية الإيرانية تعبر عن القلق من تداعيات تفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات
آخر الأخبار
04:05
الخارجية الإيرانية تعبر عن القلق من تداعيات تفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات
0
آخر الأخبار
03:56
الخارجية الإيرانية: خطوطنا الحمر في مفاوضات جنيف اليوم هي مصالح إيران الوطنية وإقتصادها
آخر الأخبار
03:56
الخارجية الإيرانية: خطوطنا الحمر في مفاوضات جنيف اليوم هي مصالح إيران الوطنية وإقتصادها
0
آخر الأخبار
03:56
الخارجية الإيرانية: نبذل في مباحثات جنيف جهودًا نأمل أن تكون مثمرة لمنع تفعيل آلية إعادة العقوبات
آخر الأخبار
03:56
الخارجية الإيرانية: نبذل في مباحثات جنيف جهودًا نأمل أن تكون مثمرة لمنع تفعيل آلية إعادة العقوبات
0
آخر الأخبار
03:56
الخارجية الإيرانية: الترويكا الأوروبية لا تمتلك صلاحية قانونية وأخلاقية لتفعيل آلية إعادة العقوبات
آخر الأخبار
03:56
الخارجية الإيرانية: الترويكا الأوروبية لا تمتلك صلاحية قانونية وأخلاقية لتفعيل آلية إعادة العقوبات
0
حال الطقس
2025-08-25
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
2025-08-25
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
0
أخبار لبنان
2025-08-04
كتل حارة بإنتظارنا أواخر الأسبوع... إليكم تفاصيل الطقس
أخبار لبنان
2025-08-04
كتل حارة بإنتظارنا أواخر الأسبوع... إليكم تفاصيل الطقس
0
أخبار دولية
09:16
المستشار الاقتصاديّ للبيت الأبيض: اختيار بديل لرئيس مجلس الاحتياطيّ الاتحاديّ سيستغرق على الأرجح شهورًا
أخبار دولية
09:16
المستشار الاقتصاديّ للبيت الأبيض: اختيار بديل لرئيس مجلس الاحتياطيّ الاتحاديّ سيستغرق على الأرجح شهورًا
0
أمن وقضاء
2025-08-21
نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
أمن وقضاء
2025-08-21
نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
0
تقارير نشرة الاخبار
02:33
02:33
بعبدا أولى محطات براك وأورتاغوس... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
02:33
بعبدا أولى محطات براك وأورتاغوس... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
14:04
بوجودكن نحنا ربحانين هذا عيد الـLBCI الـ40
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بوجودكن نحنا ربحانين هذا عيد الـLBCI الـ40
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
14:01
أوروبا تمنع مادة في جل الأظافر بسبب مخاطر صحية... ماذا عن لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أوروبا تمنع مادة في جل الأظافر بسبب مخاطر صحية... ماذا عن لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
13:59
زهران مامداني… أول مسلم شيعيّ قد يحكم نيويورك
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زهران مامداني… أول مسلم شيعيّ قد يحكم نيويورك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
13:25
المصارف تتحدث عن أمل في المرحلة المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المصارف تتحدث عن أمل في المرحلة المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
13:24
العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي
تقارير نشرة الاخبار
13:24
العلاقات اللبنانية - السورية الجديدة أمام أوّل اختبار جدّي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
13:10
ريفييرا غزة في الجنوب...تهجير مقنع مرفوض لبنانيًا
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ريفييرا غزة في الجنوب...تهجير مقنع مرفوض لبنانيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
13:07
الاحتلال الاسرائيلي يسير عكس الاتفاق ويوسّع النقاط المحتلة والمناطق العازلة
تقارير نشرة الاخبار
13:07
الاحتلال الاسرائيلي يسير عكس الاتفاق ويوسّع النقاط المحتلة والمناطق العازلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
13:06
نتنياهو وبراك: دعم إسرائيل لحكومة لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله وتقدم في الملف السوري
تقارير نشرة الاخبار
13:06
نتنياهو وبراك: دعم إسرائيل لحكومة لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله وتقدم في الملف السوري
1
خبر عاجل
06:03
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
خبر عاجل
06:03
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
2
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
3
خبر عاجل
09:05
"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء
خبر عاجل
09:05
"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء
4
أمن وقضاء
09:04
الجيش: التحقيق مع أحد المتورطين في حادثة سلب سيارة المواطن باسكال سليمان ومقتله..
أمن وقضاء
09:04
الجيش: التحقيق مع أحد المتورطين في حادثة سلب سيارة المواطن باسكال سليمان ومقتله..
5
أمن وقضاء
07:10
الجيش: توقيف مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة وسوريين لتجولهم بطريقة غير شرعية
أمن وقضاء
07:10
الجيش: توقيف مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة وسوريين لتجولهم بطريقة غير شرعية
6
أخبار لبنان
04:49
إسرائيل: مستعدون لدعم لبنان في نزع سلاح "حزب الله"
أخبار لبنان
04:49
إسرائيل: مستعدون لدعم لبنان في نزع سلاح "حزب الله"
7
خبر عاجل
10:34
الشيخ نعيم قاسم: أدعو الأحزاب والمؤثرين لأن يساعدوا الحكومة في إنجاز الخطط التي توصلنا إلى السيادة فبثّوا اقتراحاتكم وأغرقوا الحكومة بالاقتراحات
خبر عاجل
10:34
الشيخ نعيم قاسم: أدعو الأحزاب والمؤثرين لأن يساعدوا الحكومة في إنجاز الخطط التي توصلنا إلى السيادة فبثّوا اقتراحاتكم وأغرقوا الحكومة بالاقتراحات
8
صحف اليوم
00:10
سبب تأجيل وقفة أمل-الحزب الإحتجاجية يعود إلى عدة عوامل (الأخبار)
صحف اليوم
00:10
سبب تأجيل وقفة أمل-الحزب الإحتجاجية يعود إلى عدة عوامل (الأخبار)
