المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال نشر قائمة بـ6 شهداء وادعى أنهم مخربون لكن بعضهم استشهد خارج مجمع ناصر

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسلرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من أحد المزارعين أثناء قيامه بقطف السماق في حي الجدار شرق مدينة ميس الجبل من دون وقوع إصابات

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسلرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من أحد المزارعين أثناء قيامه بقطف السماق في حي الجدار شرق مدينة ميس الجبل من دون وقوع إصابات

الخارجية الصينية بشأن هجوم إسرائيل على مستشفى بغزة: على إسرائيل أن توقف فورًا العمل العسكري في القطاع