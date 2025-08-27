مدير عام الأمن العام في عيد الأمن العام: حكمة القيادة كانت السند الأوّل في مسيرتنا فلا يمكننا أن ننسى الثقة التي أولاها الرئيس عون والمؤسسات

التالي

مدير عام الأمن العام: نجحنا رغم الأزمات بدءًا بالأمن الوقائيّ إلى ضبط الحدود إلى مكافحة التهريب وصولًا إلى الأمن الداخليّ ونشير إلى أزمة اللجوء السوريّ التي كلّفت أعباءً كبيرة على لبنان