الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أمين عام “حزب الكتائب” سيرج داغر للـLBCI: الرئيس بري مع حصر السلاح باعترافه فلا من أحد داعم لسلاح المقاومة

آخر الأخبار
2025-08-27 | 08:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أمين عام “حزب الكتائب” سيرج داغر للـLBCI: الرئيس بري مع حصر السلاح باعترافه فلا من أحد داعم لسلاح المقاومة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أمين عام “حزب الكتائب” سيرج داغر للـLBCI: الرئيس بري مع حصر السلاح باعترافه فلا من أحد داعم لسلاح المقاومة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الكتائب”

للـLBCI:

الرئيس

السلاح

باعترافه

لسلاح

المقاومة

LBCI التالي
سيرج داغر للـLBCI: نحن ارتضينا أن نصنع لبنان الكبير لنعيش فيه ولا أحد سيرحل منه ومن ينتمي الى الامّة فليذهب اليها فنحن ننتمي الى هذا الوطن
الامين العام لحزب الكتائب سيرج داغر للـLBCI: نحن ندعو حزب الله منذ 30 عاما للتحاور ولو تحاورنا لعشنا بإستقرار ونريد أن نعيش معًا بالشراكة والمساواة ولكنهم يغشون ويكذبون على مجتمعهم
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:44

بطريركية الأرمن الكاثوليك أطلقت موقعًا إلكترونيًا خاصًا بتقديس الطوباوي مالويان

LBCI
أمن وقضاء
11:35

الدفاع المدني: إنتشال جثة رجل مقابل شاطىء الروشة

LBCI
أمن وقضاء
11:27

قتيل في سن الفيل بعد تعرضه لإطلاق نار

LBCI
منوعات
11:15

حفل زفاف يتحول إلى كارثة... مقتل تركي جراء إطلاق النار ابتهاجا!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:15

حفل زفاف يتحول إلى كارثة... مقتل تركي جراء إطلاق النار ابتهاجا!

LBCI
آخر الأخبار
10:10

نتنياهو: هدفنا الآن تحرير غزة من حماس وليس تفريغها من سكانها كما يروج البعض

LBCI
آخر الأخبار
10:09

نتنياهو: هناك أفكار عدة بشأن غزة وسأوافق إذا أرادت الولايات المتحدة التدخل وإدارة القطاع

LBCI
آخر الأخبار
10:09

نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط ولا أعتقد أن الحرب إستغرقت وقتًا أطول مما يجب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:02

إطلاق نار في مدرسة بمدينة مينيابوليس الأميركية

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 27-08-2025

LBCI
أخبار دولية
07:55

ويتكوف: العمل جار على وضع خطة شاملة لليوم التالي للحرب في غزة

LBCI
آخر الأخبار
10:09

نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط ولا أعتقد أن الحرب إستغرقت وقتًا أطول مما يجب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:55

ويتكوف: العمل جار على وضع خطة شاملة لليوم التالي للحرب في غزة

LBCI
أخبار لبنان
06:45

اعتصام لأهالي المعتقلين أمام سجن رومية للمطالبة بإطلاق موقوفي الثورة السورية

LBCI
أخبار لبنان
06:04

نواب يتقدّمون بشكوى جزائية ضد نعيم قاسم بعد تصريحات مثيرة للجدل

LBCI
آخر الأخبار
04:33

براك يلغي زيارته إلى مدينة الخيام في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
03:23

افرام من بعبدا: مصلحة الشعب اللبنانيّ تقوم على توحيد السلاح تحت إمرة الجيش

LBCI
أخبار لبنان
03:13

بلدية زحلة بالتعاون مع شركة كهرباء زحلة: إعادة تأهيل مدخل المدينة

LBCI
أخبار لبنان
02:46

الحجار في العيد الثمانين للأمن العام: لبنان أمام مرحلة مفصلية وهو بحاجة إلى أبنائه جميعهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

تطورات جديدة في ملف آثار كفرعبيدا… وزير الثقافة يتدخل لحماية التراث

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:07

جنبلاط بحث بشكل موسّع في ملف السويداء مع برّاك وتوافق على النقاط التالية

LBCI
أخبار لبنان
03:20

أهالي الخيام يرفعون صور الشهداء احتجاجاً على زيارة المبعوث الأميركي

LBCI
حال الطقس
03:17

طقس حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار تدريجي في الأيام المقبلة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية

LBCI
أخبار دولية
16:33

مقتل 3 جنود سوريين في ضربة إسرائيلية قرب دمشق

LBCI
أخبار لبنان
13:56

نواف سلام يصل القاهرة في زيارة رسمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

براك يهين الصحافيين… واللياقة الديبلوماسية تغيب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More