الوكالة الوطنية للإعلام: حريق كبير إندلع في بستان على طريق النهر في بلدة أرزي وعناصر الدفاع المدني يعملون على إطفائه إلا أن سرعة الرياح تحول دون إتمام العملية بسهولة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك