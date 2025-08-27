الأخبار
مصدر عسكري سوري للجزيرة: الجيش الإسرائيلي نفذ إنزالًا عسكريًا في ثكنة عسكرية بريف دمشق

2025-08-27
0min
مصدر عسكري سوري للجزيرة: الجيش الإسرائيلي نفذ إنزالًا عسكريًا في ثكنة عسكرية بريف دمشق

 
 
01:03

إنزال جوي إسرائيلي في موقع عسكري قرب دمشق بعد استهدافه بغارات

00:49

الرئيس الأرجنتيني يتعرّض للرشق بحجارة وزجاجات من قبل متظاهرين

00:32

بري لم يكن مرتاحاً لأجواء محادثاته مع الوفد الأميركي... وهذا ما قاله لـ"الجمهورية"

00:12

البعريني لـ"الأنباء" الكويتية: رهاننا على لبنانية وحكمة وحنكة بري في تعزيز قرار الحكومة وتسديد مسار العهد

16:48

وزير الخارجية الإسرائيلي ردًا على سؤال بشأن خطة قيام دولة فلسطينية: لن تكون هناك دولة

16:47

مصدر عسكري سوري للجزيرة: لم يحدث أي إشتباك بين القوات الإسرائيلية المشاركة بالإنزال وقوات الجيش السوري

16:46

مصدر عسكري سوري للجزيرة: الجيش الإسرائيلي إستقدم عشرات الجنود وعددًا من معدات البحث بالكسوة بريف دمشق

15:51

الجزيرة: غارات إسرائيلية تستهدف منطقة تل مانع في ريف دمشق

13:47

هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الوزراء المصغر يجتمع الأحد لمناقشة أمور بينها إعلان السيادة على الضفة الغربية

08:33

داغر للـLBCI: الرئيس بري يحاول أن يحافظ على علاقة جيدة مع المجتمع الدوليّ ومن جهة أخرى حماية الجنوب والتوافق مع الحزب

2025-08-26

السيناتور ليندسي غراهام من بعبدا: حزب الله ليس وفيًا مع الشعب ويعمل لأجندة خارجية وليس للشعب اللبناني وأعتقد أن اللبنانيين يريدون مستقبلًا أفضل وإسرائيل لن تنظر إلى لبنان بطريقة مختلفة إلا إذا قام لبنان بأمر مختلف

2025-08-26

السيناتور ليندسي غراهام من بعبدا: فكرة نزع سلاح حزب الله جاءت من الشعب اللبناني

16:31

الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري

13:37

بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!

13:35

في عيده الـ80... تعرفوا إلى مهام الأمن العام اللبناني

13:33

هل تعود فيروز إلى دمشق؟

13:31

إفتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الــ62... هذه أهمية الخطوة وتأثيراتها الإستثمارية والإقتصادية على سوريا

13:30

متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري

13:18

وعود بتسليم المزيد من السلاح الفلسطينيّ إلى الجيش اللبنانيّ خلال الأيام المقبلة

13:14

بين الإعمار والسلاح… الجنوبيون يرفضون المساومة: وقف الاعتداءات الاسرائيلة أولًا

13:12

إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك

03:20

أهالي الخيام يرفعون صور الشهداء احتجاجاً على زيارة المبعوث الأميركي

03:17

طقس حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار تدريجي في الأيام المقبلة...

13:12

إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك

15:53

معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت

06:13

بري لـ“الشرق الأوسط”: أتانا الأميركيون بعكس ما وعدونا به

11:27

قتيل في سن الفيل بعد تعرضه لإطلاق نار

23:35

للمرة الأخيرة... مجلس الأمن الدولي يصوّت اليوم على التمديد لليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026

13:33

هل تعود فيروز إلى دمشق؟

