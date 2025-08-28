معاريف: مظاهرة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترفع شعار "لن نغادر حتى يغادر الجميع غزة"

جيروزاليم بوست عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: الواقع أثبت أن اليونيفيل فشلت ولم تمنع تنامي قوة "حزب الله" والمسؤولية تقع الآن على عاتق الحكومة اللبنانية

