الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلق في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية
آخر الأخبار
2025-08-28 | 03:35
الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلق في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية
آخر الأخبار
الوطنية
للاعلام:
الطيران
المسيّر
الإسرائيلي
أجواء
بيروت
والضاحية
الجنوبية
وزير الصناعة جو عيسى الخوري نقل إلى الرئيس عون دعوةً لرعاية مؤتمر الصناعات اللبنانية الذي ستنظمه وزارة الصناعة بالتزامن مع معرض الصناعات اللبنانية الذي تنظمه جمعية الصناعيين اللبنانيين في شهر تشرين الأول المقبل
حركة المرور كثيفة عند نفق شكا باتجاه جبيل
أخبار لبنان
07:37
ماكرون اتصل بالرئيس عون: الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح تلقى دعماً أوروبياً ودولياً واسعاً
أخبار لبنان
07:37
ماكرون اتصل بالرئيس عون: الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح تلقى دعماً أوروبياً ودولياً واسعاً
خبر عاجل
07:32
غارات اسرائيلية استهدفت محيط منطقة المحمودية واطراف بلدة العيشية ومجرى نهر الخردلي ووادي برغز
خبر عاجل
07:32
غارات اسرائيلية استهدفت محيط منطقة المحمودية واطراف بلدة العيشية ومجرى نهر الخردلي ووادي برغز
آخر الأخبار
07:21
الإخبارية السورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية رويحينة بريف القنيطرة وتعتقل شابين
آخر الأخبار
07:21
الإخبارية السورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية رويحينة بريف القنيطرة وتعتقل شابين
آخر الأخبار
07:15
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية استهدفت مواطناً كان يقوم بترميم منزله في بلدة كفركلا وبعد دقائق ألقت المسيّرة نفسها قنبلتين صوتيتين على البلدة
آخر الأخبار
07:15
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية استهدفت مواطناً كان يقوم بترميم منزله في بلدة كفركلا وبعد دقائق ألقت المسيّرة نفسها قنبلتين صوتيتين على البلدة
آخر الأخبار
07:21
الإخبارية السورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية رويحينة بريف القنيطرة وتعتقل شابين
آخر الأخبار
07:21
الإخبارية السورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية رويحينة بريف القنيطرة وتعتقل شابين
آخر الأخبار
07:15
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية استهدفت مواطناً كان يقوم بترميم منزله في بلدة كفركلا وبعد دقائق ألقت المسيّرة نفسها قنبلتين صوتيتين على البلدة
آخر الأخبار
07:15
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية استهدفت مواطناً كان يقوم بترميم منزله في بلدة كفركلا وبعد دقائق ألقت المسيّرة نفسها قنبلتين صوتيتين على البلدة
آخر الأخبار
07:11
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: دولة قطر وجمهورية مصر العربية مصممتان على الوصول إلى وقف لإطلاق النار بغزة
آخر الأخبار
07:11
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: دولة قطر وجمهورية مصر العربية مصممتان على الوصول إلى وقف لإطلاق النار بغزة
آخر الأخبار
07:11
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته ويوقف الحصار والمجاعة عن غزة
آخر الأخبار
07:11
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته ويوقف الحصار والمجاعة عن غزة
آخر الأخبار
2025-04-01
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لتوسيع سيطرته على مناطق في غزة وضمها للحزام الأمني
آخر الأخبار
2025-04-01
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لتوسيع سيطرته على مناطق في غزة وضمها للحزام الأمني
أخبار لبنان
06:22
وزارتا الأشغال والتكنولوجيا تبحثان في سبل توظيف الذكاء الاصطناعي لتحديث العمل الإداري ودعم مشاريع البنى التحتية
أخبار لبنان
06:22
وزارتا الأشغال والتكنولوجيا تبحثان في سبل توظيف الذكاء الاصطناعي لتحديث العمل الإداري ودعم مشاريع البنى التحتية
حال الطقس
2025-08-20
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
2025-08-20
إليكم حال الطقس في لبنان...
أخبار لبنان
2025-08-12
القيمومة في البطريركية المارونية: حريق المجمّع في زوق مصبح ناتج عن ماس في الكهرباء وتم استدراكه مباشرة
أخبار لبنان
2025-08-12
القيمومة في البطريركية المارونية: حريق المجمّع في زوق مصبح ناتج عن ماس في الكهرباء وتم استدراكه مباشرة
أخبار لبنان
04:23
"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني
أخبار لبنان
04:23
"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني
أمن وقضاء
03:20
بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية
أمن وقضاء
03:20
بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية
أخبار دولية
16:31
الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري
أخبار دولية
16:31
الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!
أمن وقضاء
13:35
في عيده الـ80... تعرفوا إلى مهام الأمن العام اللبناني
أمن وقضاء
13:35
في عيده الـ80... تعرفوا إلى مهام الأمن العام اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل تعود فيروز إلى دمشق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل تعود فيروز إلى دمشق؟
أخبار دولية
13:31
إفتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الــ62... هذه أهمية الخطوة وتأثيراتها الإستثمارية والإقتصادية على سوريا
أخبار دولية
13:31
إفتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الــ62... هذه أهمية الخطوة وتأثيراتها الإستثمارية والإقتصادية على سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:30
متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري
تقارير نشرة الاخبار
13:30
متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري
تقارير نشرة الاخبار
13:18
وعود بتسليم المزيد من السلاح الفلسطينيّ إلى الجيش اللبنانيّ خلال الأيام المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
وعود بتسليم المزيد من السلاح الفلسطينيّ إلى الجيش اللبنانيّ خلال الأيام المقبلة
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
أخبار لبنان
04:55
لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية
أخبار لبنان
04:55
لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية
أخبار لبنان
05:06
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
أخبار لبنان
05:06
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
أخبار لبنان
05:20
مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية
أخبار لبنان
05:20
مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية
أخبار لبنان
23:35
للمرة الأخيرة... مجلس الأمن الدولي يصوّت اليوم على التمديد لليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026
أخبار لبنان
23:35
للمرة الأخيرة... مجلس الأمن الدولي يصوّت اليوم على التمديد لليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026
