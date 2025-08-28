الأخبار
LBCI
LBCI

مجلس الوزراء المصري: مصر وقطر تبحثان تفعيل حزمة شراكة بقيمة 7.5 مليار دولار

آخر الأخبار
2025-08-28 | 06:43
مجلس الوزراء المصري: مصر وقطر تبحثان تفعيل حزمة شراكة بقيمة 7.5 مليار دولار
0min
مجلس الوزراء المصري: مصر وقطر تبحثان تفعيل حزمة شراكة بقيمة 7.5 مليار دولار

 
 
