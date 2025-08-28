غسان عطالله للـLBCI: نحن مع تسليم السلاح الى الدولة بالحوار ولسنا مع نزعه بالقوة بل عبر ورقة تفاهم لبنانية - لبنانية

الجيش: سنقوم بإجراء تمارين تدريبية في العاقورة تتخللها استعمال ذخيرة حيّة بواسطة أسلحة متوسطة وثقيلة ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00

غسان عطالله للـLBCI: لا يحق لاي فريق في لبنان أن يهدد بالحرب الاهلية للحفاظ على سلاحه ونحن نتخوف من الوصول الى هذه النتيجة