الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح كوميدي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصادر أمنية إسرائيلية: الهجمات على المسؤولين الحوثيين تزامنت مع تجمعات بمناطق متفرقة لمشاهدة خطاب تلفزيوني مسجل للزعيم عبد الملك الحوثي
آخر الأخبار
2025-08-28 | 11:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مصادر أمنية إسرائيلية: الهجمات على المسؤولين الحوثيين تزامنت مع تجمعات بمناطق متفرقة لمشاهدة خطاب تلفزيوني مسجل للزعيم عبد الملك الحوثي
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
أمنية
إسرائيلية:
الهجمات
المسؤولين
الحوثيين
تزامنت
تجمعات
بمناطق
متفرقة
لمشاهدة
تلفزيوني
للزعيم
الملك
الحوثي
التالي
احصاءات غرفة التحكم المروري: ٣ قتلى و٩ جرحى في ٨ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
وزير الخارجية الإسرائيلي ردًا على سؤال بشأن خطة قيام دولة فلسطينية: لن تكون هناك دولة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:02
ترامب "ليس سعيدا" لكنه "لم يفاجأ" بالضربات الروسية على كييف
أخبار دولية
15:02
ترامب "ليس سعيدا" لكنه "لم يفاجأ" بالضربات الروسية على كييف
0
رياضة
15:00
تقديم موعد انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا اعتبارا من 2026... وهذه التفاصيل
رياضة
15:00
تقديم موعد انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا اعتبارا من 2026... وهذه التفاصيل
0
أخبار دولية
14:59
وزير المال الإسرائيلي يدعو إلى ضم غزة إذا رفضت حماس نزع سلاحها
أخبار دولية
14:59
وزير المال الإسرائيلي يدعو إلى ضم غزة إذا رفضت حماس نزع سلاحها
0
أخبار لبنان
14:54
قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة
أخبار لبنان
14:54
قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
15:00
تقديم موعد انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا اعتبارا من 2026... وهذه التفاصيل
رياضة
15:00
تقديم موعد انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا اعتبارا من 2026... وهذه التفاصيل
0
آخر الأخبار
14:11
إطلاق نار من رشاش حربي على شخص داخل سيارة هيونداي قرب كنيسة الدامور وإصابته بجروح خطرة من دون معرفة الاسباب
آخر الأخبار
14:11
إطلاق نار من رشاش حربي على شخص داخل سيارة هيونداي قرب كنيسة الدامور وإصابته بجروح خطرة من دون معرفة الاسباب
0
فنّ
14:00
"عيد ميلاد سعيد" يفتتح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي في تشرين الأول
فنّ
14:00
"عيد ميلاد سعيد" يفتتح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي في تشرين الأول
0
آخر الأخبار
13:00
مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة: منذ إعلان وقف الأعمال العدائية في 26 تشرين الثاني الماضي ومصدر الخروقات لهذه الترتيبات ولكل القرارات الدولية ذات الصلة واحد وهو إسرائيل
آخر الأخبار
13:00
مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة: منذ إعلان وقف الأعمال العدائية في 26 تشرين الثاني الماضي ومصدر الخروقات لهذه الترتيبات ولكل القرارات الدولية ذات الصلة واحد وهو إسرائيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2025-05-26
ألونسو يعد "بتحقيق إنجازات كبيرة تليق بريال مدريد"
رياضة
2025-05-26
ألونسو يعد "بتحقيق إنجازات كبيرة تليق بريال مدريد"
0
صحف اليوم
2025-06-15
شقير لـ “الأنباء الكويتية”: للبنان مخزون كبير من المواد الاستهلاكية يكفي إلى ما بين شهرين وثلاثة أشهر
صحف اليوم
2025-06-15
شقير لـ “الأنباء الكويتية”: للبنان مخزون كبير من المواد الاستهلاكية يكفي إلى ما بين شهرين وثلاثة أشهر
0
أخبار دولية
11:21
روسيا والصين تعدان مسودة قرار لمجلس الأمن لتمديد الاتفاق النووي الإيراني
أخبار دولية
11:21
روسيا والصين تعدان مسودة قرار لمجلس الأمن لتمديد الاتفاق النووي الإيراني
0
أخبار دولية
09:18
أردوغان: تركيا مستعدة للمساعدة في ترتيب محادثات بين روسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
09:18
أردوغان: تركيا مستعدة للمساعدة في ترتيب محادثات بين روسيا وأوكرانيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
دمشق تستقبل العالم في معرضها الدولي وتل أبيب تُشوِّش
تقارير نشرة الاخبار
13:44
دمشق تستقبل العالم في معرضها الدولي وتل أبيب تُشوِّش
0
أخبار لبنان
13:41
رالي لبنان الدولي ينطلق في ٥ أيلول المقبل
أخبار لبنان
13:41
رالي لبنان الدولي ينطلق في ٥ أيلول المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذا ما اكده اد غبريال للـLBCI حول الزيارة الاخيرة للموفدين الاميركيين والضمانات التي يطلبها لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذا ما اكده اد غبريال للـLBCI حول الزيارة الاخيرة للموفدين الاميركيين والضمانات التي يطلبها لبنان
0
أخبار لبنان
13:36
لبنان: اغنية من قلب جندية إيرلاندية
أخبار لبنان
13:36
لبنان: اغنية من قلب جندية إيرلاندية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل لم تُسقِط من حسابها مواصلة ضرب حزب الله في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل لم تُسقِط من حسابها مواصلة ضرب حزب الله في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
"انسحاب اليونيفيل مصيبة"..
تقارير نشرة الاخبار
13:31
"انسحاب اليونيفيل مصيبة"..
0
أخبار لبنان
13:29
الـLBCI من الشاشة... إلى القلب والذاكرة!
أخبار لبنان
13:29
الـLBCI من الشاشة... إلى القلب والذاكرة!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
2
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
3
أخبار لبنان
04:55
لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية
أخبار لبنان
04:55
لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية
4
أخبار لبنان
05:06
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
أخبار لبنان
05:06
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
5
أخبار لبنان
05:20
مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية
أخبار لبنان
05:20
مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية
6
أمن وقضاء
08:25
الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)
أمن وقضاء
08:25
الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)
7
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
8
أخبار لبنان
13:23
الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي
أخبار لبنان
13:23
الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More