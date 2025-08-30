الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وكالة تسنيم: جهاز إستخبارات الحرس الثوري بمحافظة خراسان ألقى القبض على 8 أشخاص مرتبطين بالموساد
آخر الأخبار
2025-08-30 | 02:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وكالة تسنيم: جهاز إستخبارات الحرس الثوري بمحافظة خراسان ألقى القبض على 8 أشخاص مرتبطين بالموساد
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
تسنيم:
إستخبارات
الحرس
الثوري
بمحافظة
خراسان
القبض
أشخاص
مرتبطين
بالموساد
التالي
وزير خارجية فرنسا: بعد 30 يومًا سيعاد تطبيق العقوبات على إيران مع إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحًا
الأونروا: لدينا نظام فعال لتوزيع المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع ودعونا ننقل مساعداتنا المنقذة للحياة برًا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:42
الشرطة الإيرانية: إكتشاف ومداهمة ورشة لتصنيع الأسلحة لمجموعة إرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان
آخر الأخبار
04:42
الشرطة الإيرانية: إكتشاف ومداهمة ورشة لتصنيع الأسلحة لمجموعة إرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان
0
أخبار لبنان
04:24
عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني للـLBCI: لدينا كل الثقة في الجيش اللبناني
أخبار لبنان
04:24
عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني للـLBCI: لدينا كل الثقة في الجيش اللبناني
0
أخبار دولية
04:16
إغلاق حديقة حيوان دلهي بعد إصابة طائري لقلق بإنفلونزا الطيور
أخبار دولية
04:16
إغلاق حديقة حيوان دلهي بعد إصابة طائري لقلق بإنفلونزا الطيور
0
آخر الأخبار
04:11
جلسة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة دريان وبحضور سلام
آخر الأخبار
04:11
جلسة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة دريان وبحضور سلام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:42
الشرطة الإيرانية: إكتشاف ومداهمة ورشة لتصنيع الأسلحة لمجموعة إرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان
آخر الأخبار
04:42
الشرطة الإيرانية: إكتشاف ومداهمة ورشة لتصنيع الأسلحة لمجموعة إرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان
0
آخر الأخبار
04:11
جلسة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة دريان وبحضور سلام
آخر الأخبار
04:11
جلسة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة دريان وبحضور سلام
0
منوعات
04:00
في المغرب... ألواح شمسية عائمة لخفض تبخر مياه السدود
منوعات
04:00
في المغرب... ألواح شمسية عائمة لخفض تبخر مياه السدود
0
آخر الأخبار
03:43
عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر للـLBCI: لدى حركتي حماس والجهاد الإسلامي النية والرغبة بالإلتزام بالقرار اللبناني وفق الإتصالات التي تتم بين الدولتين ولدينا كل الثقة في الجيش اللبناني
آخر الأخبار
03:43
عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر للـLBCI: لدى حركتي حماس والجهاد الإسلامي النية والرغبة بالإلتزام بالقرار اللبناني وفق الإتصالات التي تتم بين الدولتين ولدينا كل الثقة في الجيش اللبناني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أوروبا تضغط على الزناد في مواجهة إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أوروبا تضغط على الزناد في مواجهة إيران
0
علوم وتكنولوجيا
2025-04-10
فيديو مصمم بالذكاء الاصطناعي يكشف عن الشكل المحتمل للمسيح (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2025-04-10
فيديو مصمم بالذكاء الاصطناعي يكشف عن الشكل المحتمل للمسيح (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-06-22
وزير الخارجية الإيراني: طهران ترتبط بشراكة استراتيجية مع موسكو وسأزور روسيا اليوم للقاء بوتين
آخر الأخبار
2025-06-22
وزير الخارجية الإيراني: طهران ترتبط بشراكة استراتيجية مع موسكو وسأزور روسيا اليوم للقاء بوتين
0
أمن وقضاء
2025-08-01
بهاء الحريري: لحصر السلاح بيد الجيش الضامن الوحيد للإستقرار
أمن وقضاء
2025-08-01
بهاء الحريري: لحصر السلاح بيد الجيش الضامن الوحيد للإستقرار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الجيش ملتزم بقرارات السلطة السياسية و"حزب الله" ملتزم برفضها
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الجيش ملتزم بقرارات السلطة السياسية و"حزب الله" ملتزم برفضها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أوروبا تضغط على الزناد في مواجهة إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أوروبا تضغط على الزناد في مواجهة إيران
0
حال الطقس
13:54
اليكم حال الطقس في الايام المقبلة...
حال الطقس
13:54
اليكم حال الطقس في الايام المقبلة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـLBCI بين الذكريات والفرص والابداع!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـLBCI بين الذكريات والفرص والابداع!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة منطقة قتال خطيرة... اليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة منطقة قتال خطيرة... اليكم آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جهاز موجود في كل منزل... يتجسس عليك يومياً
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جهاز موجود في كل منزل... يتجسس عليك يومياً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صليب أثري يكشف جذور الوجود المسيحي في الإمارات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صليب أثري يكشف جذور الوجود المسيحي في الإمارات
0
أخبار دولية
13:38
كيف ستكون ردة الفعل الايرانية تجاه عقوبات الترويكا الاوروبي على طهران؟
أخبار دولية
13:38
كيف ستكون ردة الفعل الايرانية تجاه عقوبات الترويكا الاوروبي على طهران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مسار تسليم السلاح الفلسطيني من المخيمات في لبنان يتواصل...
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مسار تسليم السلاح الفلسطيني من المخيمات في لبنان يتواصل...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:16
بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح
أمن وقضاء
08:16
بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح
2
فنّ
12:00
بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)
فنّ
12:00
بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جهاز موجود في كل منزل... يتجسس عليك يومياً
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جهاز موجود في كل منزل... يتجسس عليك يومياً
4
أخبار لبنان
13:29
لعرض ومناقشة خطة الجيش لحصر السلاح... جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل
أخبار لبنان
13:29
لعرض ومناقشة خطة الجيش لحصر السلاح... جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل
5
أخبار لبنان
06:08
وزير المالية أحال على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026
أخبار لبنان
06:08
وزير المالية أحال على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026
6
أمن وقضاء
12:15
الجيش يعلن تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة (صور)
أمن وقضاء
12:15
الجيش يعلن تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة (صور)
7
أمن وقضاء
09:46
بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية
أمن وقضاء
09:46
بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية
8
أمن وقضاء
09:13
الجيش: توقيف مواطن ووالده لإطلاق الأول النار على شخص ما أدى إلى مقتله
أمن وقضاء
09:13
الجيش: توقيف مواطن ووالده لإطلاق الأول النار على شخص ما أدى إلى مقتله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More