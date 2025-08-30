وزير خارجية فرنسا: طالبنا إسرائيل بإيصال المساعدات واستئناف المدفوعات للسلطة الفلسطينية ووقف مشاريع الإستيطان

إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و6 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

وزير خارجية فرنسا: بعد 30 يومًا سيعاد تطبيق العقوبات على إيران مع إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحًا