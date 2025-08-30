عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر للـLBCI: هذه المرة الأولى التي يسلم فيها السلاح الفلسطيني للدولة اللبنانية منذ تموز 1991

عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر للـLBCI: لدى حركتي حماس والجهاد الإسلامي النية والرغبة بالإلتزام بالقرار اللبناني وفق الإتصالات التي تتم بين الدولتين ولدينا كل الثقة في الجيش اللبناني

عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر للـLBCI: الخطوات ستشمل 10 مخيمات فلسطينية من أصل 12 على اعتبار أن مخيم ضبية لا سلاح فيه ومخيم نهر البارد يسيطر عليه الجيش اللبناني