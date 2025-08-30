الأخبار
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أكسيوس عن مسؤول أميركي كبير: ترامب بخير وسيخرج للعب الغولف هذا الصباح
آخر الأخبار
2025-08-30 | 09:29
أكسيوس عن مسؤول أميركي كبير: ترامب بخير وسيخرج للعب الغولف هذا الصباح
*
آخر الأخبار
مسؤول
أميركي
كبير:
ترامب
وسيخرج
الغولف
الصباح
الأونروا: يجب رفع حظر السلطات الإسرائيلية وصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا إلى غزة
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي في غزة وإصابة اثنين في إحصائية أولية
0
13:01
توقيف شخصَين يديران أعمال تسهيل الدعارة و15 فتاة من جنسيات مختلفة
13:01
توقيف شخصَين يديران أعمال تسهيل الدعارة و15 فتاة من جنسيات مختلفة
12:51
إذاعة الجيش الإسرائيليّ: هدف الهجوم الأخير على مدينة غزة كان اغتيال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة
12:51
إذاعة الجيش الإسرائيليّ: هدف الهجوم الأخير على مدينة غزة كان اغتيال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة
12:45
مقدمة النشرة المسائية 30-8-2025
12:45
مقدمة النشرة المسائية 30-8-2025
12:42
توضيح من بلدية بيروت بشأن استيفاء الرسوم المتوجبة نتيجة إستخدام أرض تابعة لها لإقامة حفل عمرو دياب
12:42
توضيح من بلدية بيروت بشأن استيفاء الرسوم المتوجبة نتيجة إستخدام أرض تابعة لها لإقامة حفل عمرو دياب
0
12:21
حماس: غارة الاحتلال على مبنى سكني بحي الرمال غرب غزة إمعان بالإبادة وتصعيد لإرغام المدنيين على إخلاء المدينة
12:21
حماس: غارة الاحتلال على مبنى سكني بحي الرمال غرب غزة إمعان بالإبادة وتصعيد لإرغام المدنيين على إخلاء المدينة
11:24
أ.ف.ب: آلاف الأشخاص يتظاهرون تضامنا مع غزة على هامش مهرجان البندقية السينمائي
11:24
أ.ف.ب: آلاف الأشخاص يتظاهرون تضامنا مع غزة على هامش مهرجان البندقية السينمائي
11:06
المستشار الألمانيّ: لا أتوقع توقف الحرب الروسية على أوكرانيا إلا عندما تعجز موسكو عن مواصلتها لأسباب اقتصادية وعسكرية
11:06
المستشار الألمانيّ: لا أتوقع توقف الحرب الروسية على أوكرانيا إلا عندما تعجز موسكو عن مواصلتها لأسباب اقتصادية وعسكرية
10:54
مسؤول أميركيّ: الولايات المتحدة ترفض منح تأشيرات لـ80 مسؤولًا فلسطينيًا بينهم عباس
10:54
مسؤول أميركيّ: الولايات المتحدة ترفض منح تأشيرات لـ80 مسؤولًا فلسطينيًا بينهم عباس
0
11:06
المستشار الألمانيّ: لا أتوقع توقف الحرب الروسية على أوكرانيا إلا عندما تعجز موسكو عن مواصلتها لأسباب اقتصادية وعسكرية
11:06
المستشار الألمانيّ: لا أتوقع توقف الحرب الروسية على أوكرانيا إلا عندما تعجز موسكو عن مواصلتها لأسباب اقتصادية وعسكرية
2025-05-14
وفاة السيدة نهاد الشامي والمعروفة بأنها رسولة أشهر معجزة للقديس شربل
2025-05-14
وفاة السيدة نهاد الشامي والمعروفة بأنها رسولة أشهر معجزة للقديس شربل
2025-07-03
قانون الانتخاب حضر في لقاء الجميل والصادق
2025-07-03
قانون الانتخاب حضر في لقاء الجميل والصادق
2025-08-19
ترامب: ربما لا يريد بوتين إبرام إتفاق لإنهاء الحرب مع أوكرانيا
2025-08-19
ترامب: ربما لا يريد بوتين إبرام إتفاق لإنهاء الحرب مع أوكرانيا
0
07:57
النائب حسين جشي: متمسكون بسلاح المقاومة أكثر من أي وقت مضى
07:57
النائب حسين جشي: متمسكون بسلاح المقاومة أكثر من أي وقت مضى
06:39
المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى أشاد بقرار حصر السلاح بيد الدولة: للالتفاف حول الحكومة ورئيسها الشجاع
06:39
المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى أشاد بقرار حصر السلاح بيد الدولة: للالتفاف حول الحكومة ورئيسها الشجاع
06:36
فرنسا تندد برفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لمسؤولين في السلطة الفلسطينية
06:36
فرنسا تندد برفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لمسؤولين في السلطة الفلسطينية
06:30
متري: ورقة باراك لن يعد لها قيمة إذا لم يلتزم بها الجانبان الإسرائيلي والسوري بما ورد فيها
06:30
متري: ورقة باراك لن يعد لها قيمة إذا لم يلتزم بها الجانبان الإسرائيلي والسوري بما ورد فيها
16:00
باسيل: أصبحنا ضد السلاح عندما أخذ البلد الى حرب لا شأن لنا بها
16:00
باسيل: أصبحنا ضد السلاح عندما أخذ البلد الى حرب لا شأن لنا بها
14:02
الجيش ملتزم بقرارات السلطة السياسية و"حزب الله" ملتزم برفضها
14:02
الجيش ملتزم بقرارات السلطة السياسية و"حزب الله" ملتزم برفضها
13:58
أوروبا تضغط على الزناد في مواجهة إيران
13:58
أوروبا تضغط على الزناد في مواجهة إيران
13:54
اليكم حال الطقس في الايام المقبلة...
13:54
اليكم حال الطقس في الايام المقبلة...
13:49
الـLBCI بين الذكريات والفرص والابداع!
13:49
الـLBCI بين الذكريات والفرص والابداع!
1
07:21
طلاب الجامعات ضحيّة إجرامه... توقيف مروج مخدرات مسلح في بيروت!
07:21
طلاب الجامعات ضحيّة إجرامه... توقيف مروج مخدرات مسلح في بيروت!
13:48
جهاز موجود في كل منزل... يتجسس عليك يومياً
13:48
جهاز موجود في كل منزل... يتجسس عليك يومياً
09:15
بالصور- إنقاذ راعٍ إثر سقوطه في وادٍ بمنطقة حبوب - جبيل
09:15
بالصور- إنقاذ راعٍ إثر سقوطه في وادٍ بمنطقة حبوب - جبيل
03:05
أمن الدولة: توقيف مطلوب خطير بجرم إدارة شبكات دعارة بين الضاحية وجونية
03:05
أمن الدولة: توقيف مطلوب خطير بجرم إدارة شبكات دعارة بين الضاحية وجونية
13:29
لعرض ومناقشة خطة الجيش لحصر السلاح... جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل
13:29
لعرض ومناقشة خطة الجيش لحصر السلاح... جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل
07:26
الجيش: تفكيك جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي (صور)
07:26
الجيش: تفكيك جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي (صور)
02:42
إليكم تفاصيل الطقس...
02:42
إليكم تفاصيل الطقس...
06:10
قائد الجيش عاد أحد العسكريين في المستشفى اللبناني الجعيتاوي - بيروت
06:10
قائد الجيش عاد أحد العسكريين في المستشفى اللبناني الجعيتاوي - بيروت
