الوكالة الوطنية: غارة بُعيد منتصف الليل استهدفت منزلًا في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل

التالي

الزميلة آمال شحادة: هجمات الجيش الإسرائيليّ التي وُصفت بغير الاعتيادية وصل صداها الى بلدات الشمال الإسرائيليّ وأدت الى اهتزاز المنازل الإسرائيلية عند خط التماس