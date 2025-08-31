بري: نؤكد أن موقف الوزراء الشيعة لم يكن طائفًيا أو مذهبيًا إنما هو وطني بإمتياز وما هو مطروح في الورقة الأميركية يتجاوز مبدأ حصر السلاح

التالي

بري: ليكن الموقف الأخير الذي أعلنه نتنياهو متفاخرًا بأنه في مهمّة تاريخية هل رأيتم الخارطة الزرقاء وهل لاحظتم أنّ لبنان كاملًا ضمن هذا الحلم الموعود؟