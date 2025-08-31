وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل المتحدث بإسم الجناح العسكري لحركة حماس في غزة

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من أحد الصيادين في بلدة الناقورة من دون وقوع إصابات

بري: ليكن الموقف الأخير الذي أعلنه نتنياهو متفاخرًا بأنه في مهمّة تاريخية هل رأيتم الخارطة الزرقاء وهل لاحظتم أنّ لبنان كاملًا ضمن هذا الحلم الموعود؟