النائب أنطوان حبشي للـLBCI: بري قال بشكل واضح إن "العقول الشيطانية" أخطر من سلاح حزب الله وبالتالي هو يعترف بأن سلاح حزب الله خطير

آخر الأخبار
2025-09-01 | 03:28
0min
النائب أنطوان حبشي للـLBCI: بري قال بشكل واضح إن "العقول الشيطانية" أخطر من سلاح حزب الله وبالتالي هو يعترف بأن سلاح حزب الله خطير

 
 
آخر الأخبار

Learn More