الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
السيدة الأولى نعمت عون: لا أملك سلطة تشريعية لكن أملك صوتًا لكن فريق عملي لا يكلّف الدولة وفريقي متجانس وذو كفاءات عالية

آخر الأخبار
2025-09-01 | 13:41
السيدة الأولى نعمت عون: لا أملك سلطة تشريعية لكن أملك صوتًا لكن فريق عملي لا يكلّف الدولة وفريقي متجانس وذو كفاءات عالية
0min
السيدة الأولى نعمت عون: لا أملك سلطة تشريعية لكن أملك صوتًا لكن فريق عملي لا يكلّف الدولة وفريقي متجانس وذو كفاءات عالية

 
 
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
14:03

السيدة الأولى نعمت عون: مار شربل لم يتركنِ يومًا ولن يترك لبنان ولي تجربة شخصية معه

LBCI
آخر الأخبار
13:57

السيدة الأولى نعمت عون: الكفاءة توصل الفرد والحجاب ليس بعائق

LBCI
خبر عاجل
13:51

السيدة الأولى نعمت عون: أرفض زواج القاصرات وجريمة الشرف فذلك عبارة عن عنف جسديّ ونفسيّ ونعمل على مشروع لعدم تزويج الفتاة قبل سنّ الـ18 ولا أحد يحق له الإدانة وكل جريمة تُحاكم في القضاء

LBCI
آخر الأخبار
13:44

السيدة الأولى نعمت عون: السيدات الأولى السابقات أنجزن كلٌّ في موقعها وأحترمهنّ لكن التطوّر التكنولوجيّ لم يكن موجودًا لإظهار نشاطاتهنّ

LBCI
آخر الأخبار
14:03

السيدة الأولى نعمت عون: مار شربل لم يتركنِ يومًا ولن يترك لبنان ولي تجربة شخصية معه

LBCI
آخر الأخبار
13:57

السيدة الأولى نعمت عون: الكفاءة توصل الفرد والحجاب ليس بعائق

LBCI
آخر الأخبار
13:44

السيدة الأولى نعمت عون: السيدات الأولى السابقات أنجزن كلٌّ في موقعها وأحترمهنّ لكن التطوّر التكنولوجيّ لم يكن موجودًا لإظهار نشاطاتهنّ

LBCI
آخر الأخبار
13:37

السيدة الأولى نعمت عون: أنا طالبة الجامعة اللبنانية وأنا مطّلعة على تحديات طلاب هذه الجامعة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-25

مقدّمة النشرة المسائيّة 25-08-2025

LBCI
آخر الأخبار
13:35

السيدة الأولى نعمت عون: نمط حياتي تغيّر فالمسؤولية أصبحت كبيرة في ظل تأمّل الشعب بالعهد فأصبحت مسؤولية وطن

LBCI
خبر عاجل
13:51

السيدة الأولى نعمت عون: أرفض زواج القاصرات وجريمة الشرف فذلك عبارة عن عنف جسديّ ونفسيّ ونعمل على مشروع لعدم تزويج الفتاة قبل سنّ الـ18 ولا أحد يحق له الإدانة وكل جريمة تُحاكم في القضاء

LBCI
آخر الأخبار
13:44

السيدة الأولى نعمت عون: السيدات الأولى السابقات أنجزن كلٌّ في موقعها وأحترمهنّ لكن التطوّر التكنولوجيّ لم يكن موجودًا لإظهار نشاطاتهنّ

LBCI
أخبار دولية
13:34

صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر

LBCI
أخبار دولية
13:05

ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

جلسة الجمعة في موعدها والثنائي مشارك حتى الان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 01-09-2025

LBCI
أخبار دولية
08:02

إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
07:05

بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل

LBCI
أمن وقضاء
03:36

"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)

LBCI
أخبار لبنان
05:16

جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب

LBCI
أخبار لبنان
01:48

حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً

LBCI
أمن وقضاء
23:45

أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية

LBCI
أخبار لبنان
06:09

الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود

LBCI
اسرار
23:32

أسرار الصحف 1-9-2025

LBCI
أمن وقضاء
11:00

أعمال تعبيد على أوتوستراد المنصف – نهر إبراهيم وتحويل السير إلى الطريق البحرية حتى 9 أيلول

LBCI
أخبار لبنان
12:04

وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات

