احصاءات غرفة التحكم المروري: جريحان في حادثي سير خلال الساعات الـ24 الماضية

القناة 12 الإسرائيلية: عشرات الأطباء يغلقون شارع أيالون في تل أبيب مطالبين باتفاق لاستعادة الأسرى وإنهاء الحرب

القناة 12 الإسرائيلية: عشرات الأطباء يغلقون شارع أيالون في تل أبيب مطالبين باتفاق لاستعادة الأسرى وإنهاء الحرب

أ.ف.ب: انطلاق محادثات بين الرئيسين الصيني والروسي في بكين