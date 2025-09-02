الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الصحة في غزة: تسارع وتيرة تداعيات كارثة المجاعة في القطاع وتسجيل 185 وفاة بسبب سوء التغذية في آب

آخر الأخبار
2025-09-02 | 03:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الصحة في غزة: تسارع وتيرة تداعيات كارثة المجاعة في القطاع وتسجيل 185 وفاة بسبب سوء التغذية في آب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزارة الصحة في غزة: تسارع وتيرة تداعيات كارثة المجاعة في القطاع وتسجيل 185 وفاة بسبب سوء التغذية في آب

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الصحة

تسارع

وتيرة

تداعيات

كارثة

المجاعة

القطاع

وتسجيل

التغذية

LBCI التالي
الهلال الأحمر الأفغاني: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 1124
بكلمات صادقة ومليئة بالحب... نيكولا معوض يوجّه رسالة إلى إليسا (صور)
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:18

وزير الخارجية البريطاني: نحتاج لوقف إطلاق النار بغزة وإطلاق الرهائن وزيادة المساعدات ووضع إطار لسلام دائم

LBCI
أمن وقضاء
05:12

أمن الدولة: توقيف شخصَين لترويجهما المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل

LBCI
أخبار لبنان
05:05

قعقور وعبدالله وضو قدموا إقتراح قانون "العمل اللبناني"

LBCI
آخر الأخبار
04:44

عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: هناك صفقة مطروحة على الطاولة والشعب وحده من سيعيد المختطفين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:18

وزير الخارجية البريطاني: نحتاج لوقف إطلاق النار بغزة وإطلاق الرهائن وزيادة المساعدات ووضع إطار لسلام دائم

LBCI
آخر الأخبار
04:44

عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: هناك صفقة مطروحة على الطاولة والشعب وحده من سيعيد المختطفين

LBCI
آخر الأخبار
04:36

المتحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني: هناك إجماع في البرلمان على أن يكون ردنا على الترويكا الأوروبية رادعا

LBCI
آخر الأخبار
04:36

الوكالة الوطنية للإعلام: درون إسرائيلية ألقت مناشير في بلدة رب ثلاثين تتضمن إتهامات لحزب الله بإعادة تأهيل بنى تحتية عسكرية تحت الأرض تحت غطاء أعمال حفر وبناء ويحذر المنشور المواطنين من التعاون مع هذه الأعمال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-01

مصدر لوكالة فرانس برس: زيلينسكي يلتقي قادة أوروبيين في باريس الخميس

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-22

مكتب فضل الله: الجمعة 6 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك

LBCI
أخبار دولية
2025-08-10

زلزال بقوة 6.19 درجات يهز تركيا

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-30

خلال شهر أيلول... إليكم برنامج العمل في أمانات السجل العقاري في جبل لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:34

صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر

LBCI
أخبار دولية
13:05

ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

جلسة الجمعة في موعدها والثنائي مشارك حتى الان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 01-09-2025

LBCI
أخبار دولية
08:02

إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
07:05

بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
01:52

مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح

LBCI
اقتصاد
02:13

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
11:00

أعمال تعبيد على أوتوستراد المنصف – نهر إبراهيم وتحويل السير إلى الطريق البحرية حتى 9 أيلول

LBCI
أخبار لبنان
12:04

وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات

LBCI
أخبار دولية
04:04

بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت

LBCI
أخبار لبنان
06:09

الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود

LBCI
أخبار دولية
13:05

ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية

LBCI
موضة وجمال
06:00

ساندي تابت تُرزق بمولودتها الأولى: "أهلًا بك في هذا العالم يا أميرتي" (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More