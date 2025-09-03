الأخبار
الإخبارية السورية: الجيش السوريّ يتصدى لمحاولة تسلل لعناصر قسد عبر نهر الفرات في ريف الرقة الشرقيّ ويقتل عددًا منهم
2025-09-02 | 23:55
الإخبارية السورية: الجيش السوريّ يتصدى لمحاولة تسلل لعناصر قسد عبر نهر الفرات في ريف الرقة الشرقيّ ويقتل عددًا منهم
الجزيرة: القوات الإسرائيلية تنسف مباني سكنية شمالي مدينة غزة
إحصاءات غرفة التحكم: قتيلان و ١٦ جريحًا في ١٤ حادثًا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
03:54
الزميلة آمال شحادة: قوة إسرائيلية أطلقت على نفسها اسم "اوريا" تشارك في حرب غزة شُكّلت بمبادرة مستقلة معظمها من المستوطنين الذين جُنّدوا للإحتياط من خلال شركات مقاولة وهدفها تسوية غزة بالارض
03:54
الزميلة آمال شحادة: قوة إسرائيلية أطلقت على نفسها اسم "اوريا" تشارك في حرب غزة شُكّلت بمبادرة مستقلة معظمها من المستوطنين الذين جُنّدوا للإحتياط من خلال شركات مقاولة وهدفها تسوية غزة بالارض
03:49
النائب محمد خواجة للـLBCI: لا نقبل بأن يتعرّض أحد لليونيفيل وإسرائيل لا تريد شاهدًا يكشف جرائمها في الجنوب اللبنانيّ
03:49
النائب محمد خواجة للـLBCI: لا نقبل بأن يتعرّض أحد لليونيفيل وإسرائيل لا تريد شاهدًا يكشف جرائمها في الجنوب اللبنانيّ
03:40
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة عمشيت - جبيل
03:40
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة عمشيت - جبيل
03:40
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة حولا أثناء قيام عدد من المواطنين بنقل أثاث منازلهم في المنطقة ولا اصابات
03:40
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة حولا أثناء قيام عدد من المواطنين بنقل أثاث منازلهم في المنطقة ولا اصابات
03:54
الزميلة آمال شحادة: قوة إسرائيلية أطلقت على نفسها اسم "اوريا" تشارك في حرب غزة شُكّلت بمبادرة مستقلة معظمها من المستوطنين الذين جُنّدوا للإحتياط من خلال شركات مقاولة وهدفها تسوية غزة بالارض
03:54
الزميلة آمال شحادة: قوة إسرائيلية أطلقت على نفسها اسم "اوريا" تشارك في حرب غزة شُكّلت بمبادرة مستقلة معظمها من المستوطنين الذين جُنّدوا للإحتياط من خلال شركات مقاولة وهدفها تسوية غزة بالارض
03:49
النائب محمد خواجة للـLBCI: لا نقبل بأن يتعرّض أحد لليونيفيل وإسرائيل لا تريد شاهدًا يكشف جرائمها في الجنوب اللبنانيّ
03:49
النائب محمد خواجة للـLBCI: لا نقبل بأن يتعرّض أحد لليونيفيل وإسرائيل لا تريد شاهدًا يكشف جرائمها في الجنوب اللبنانيّ
03:40
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة حولا أثناء قيام عدد من المواطنين بنقل أثاث منازلهم في المنطقة ولا اصابات
03:40
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة حولا أثناء قيام عدد من المواطنين بنقل أثاث منازلهم في المنطقة ولا اصابات
03:36
وزير الصناعة ووزير المالية عرضا المعوّقات التي يواجهها الصناعيون
03:36
وزير الصناعة ووزير المالية عرضا المعوّقات التي يواجهها الصناعيون
2025-08-28
هذا ما اكده اد غبريال للـLBCI حول الزيارة الاخيرة للموفدين الاميركيين والضمانات التي يطلبها لبنان
2025-08-28
هذا ما اكده اد غبريال للـLBCI حول الزيارة الاخيرة للموفدين الاميركيين والضمانات التي يطلبها لبنان
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
2025-09-02
بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت
2025-09-02
بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت
2025-08-18
لجنة أهالي ضحايا وشهداء تفجير المرفأ: المزاعم في حق وليم نون لا تمت إلى الواقع والحقيقة بأية صلة
2025-08-18
لجنة أهالي ضحايا وشهداء تفجير المرفأ: المزاعم في حق وليم نون لا تمت إلى الواقع والحقيقة بأية صلة
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
13:33
المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات
13:33
المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات
13:25
رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية يرد على التوقيف الآسيوي الذي طاله
13:25
رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية يرد على التوقيف الآسيوي الذي طاله
13:21
في سجن روميه تعددت الاسباب والنتيجة واحدة اوضاع صحية غير مشرّفة
13:21
في سجن روميه تعددت الاسباب والنتيجة واحدة اوضاع صحية غير مشرّفة
13:21
مبادرة "لا مزيد من الضحايا في الحضانات" بعد وف
13:21
مبادرة "لا مزيد من الضحايا في الحضانات" بعد وفاة طفلة
13:20
200,000 نازح سوريّ غادروا لبنان في الـ2025 !
13:20
200,000 نازح سوريّ غادروا لبنان في الـ2025 !
13:20
الحجار: لن نرضى بان يتم العبور في لبنان لاي عمليات تهريب مخدرات
13:20
الحجار: لن نرضى بان يتم العبور في لبنان لاي عمليات تهريب مخدرات
13:17
مصرف لبنان يعيد التذكير بالقرض الحسن..
13:17
مصرف لبنان يعيد التذكير بالقرض الحسن..
13:10
جلسة مناقشة خطة الجيش قائمة حتى إشعار آخر
13:10
جلسة مناقشة خطة الجيش قائمة حتى إشعار آخر
2025-09-02
بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت
2025-09-02
بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت
10:09
توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..
10:09
توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..
23:37
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
23:37
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
06:57
ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود
06:57
ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود
06:57
معلومات للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتيغاس بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين
06:57
معلومات للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتيغاس بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين
05:12
أمن الدولة: توقيف شخصَين لترويجهما المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل
05:12
أمن الدولة: توقيف شخصَين لترويجهما المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل
06:18
الأمم المتحدة: أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان هذا العام
06:18
الأمم المتحدة: أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان هذا العام
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
Learn More