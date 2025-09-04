الجيش الإسرائيلي: صاروخ أطلق من اليمن سقط في منطقة مفتوحة خارج إسرائيل

مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان هذا المساء أدت إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح: سبعة لبنانيين بينهم ثلاثة أطفال وثلاثة سوريين

