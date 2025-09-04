الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الحدث - بعبدا ما بين الساعة 11.00 والساعة 12.30

آخر الأخبار
2025-09-04 | 03:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الحدث - بعبدا ما بين الساعة 11.00 والساعة 12.30
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الحدث - بعبدا ما بين الساعة 11.00 والساعة 12.30

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

سنقوم

بتفجير

ذخائر

منفجرة

منطقة

الحدث

بعبدا

الساعة

11.00

والساعة

12.30

LBCI التالي
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في كروم الأرز - جزين ما بين الساعة 11.30 والساعة 13.00
المتحدث العسكري باسم أنصار الله: المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية والأميركية فشلت في اعتراض الصاروخ
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:22

الأمين العام للناتو: القرار بنشر قوات غربية في أوكرانيا لا يعود لروسيا

LBCI
أخبار دولية
04:20

الصين ترد على ترامب: تطوير علاقاتنا الدبلوماسية لا يستهدف أي طرف ثالث

LBCI
أخبار دولية
04:17

زلزال أفغانستان يحصد أكثر من 1450 ضحية وسط استمرار عمليات الإنقاذ وتحذيرات من أزمة إنسانية

LBCI
أخبار دولية
04:10

شي جينبينغ سيجري محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:22

الأمين العام للناتو: القرار بنشر قوات غربية في أوكرانيا لا يعود لروسيا

LBCI
آخر الأخبار
04:09

وسائل إعلام إسرائيلية: مسيرة احتجاجية لعشرات الطلاب وسط إسرائيل للمطالبة بإعادة الأسرى بصفقة شاملة وفورية

LBCI
آخر الأخبار
03:54

الخارجية الصينية: شي جينبينغ سيجري محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي أثناء زيارته بكين

LBCI
آخر الأخبار
03:54

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في كروم الأرز - جزين ما بين الساعة 11.30 والساعة 13.00

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:22

نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها

LBCI
أخبار دولية
2025-06-13

قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: للامتناع عن المزيد من التصعيد

LBCI
آخر الأخبار
04:22

الأمين العام للناتو: القرار بنشر قوات غربية في أوكرانيا لا يعود لروسيا

LBCI
أخبار لبنان
07:27

وزير الصناعة: تنظيم "معرض الصناعات اللبنانية 2025"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:45

12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...

LBCI
أخبار دولية
13:54

ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

هبات جديدة للنقل المشترك… والتكييف يبقى التحدي الأبرز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أشغال تعبيد على أوتوستراد المنصف نهارًا تثير تساؤلات حول توقيتها وأسبابها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بعد سبعة أعوام من المعاناة... بشرى سارة لأبناء الشمال

LBCI
أخبار دولية
13:16

نتنياهو يهدد بخطة جديدة لغزة وسط تصاعد الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

الـBBC تفتح ملف الإمام موسى الصدر: صورة غامضة وخُصل شعر مفقودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

كيف تقيّم اليونيفيل الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفته بالأخطر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:19

توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
أمن وقضاء
09:32

أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت

LBCI
أمن وقضاء
07:22

نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها

LBCI
اقتصاد
08:25

جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه

LBCI
أمن وقضاء
06:16

حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم

LBCI
أخبار لبنان
02:55

توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة

LBCI
أخبار لبنان
09:06

أدرعي: هاجمنا موقعًا يستخدمه حزب الله لإنتاج وسائل لإعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان

LBCI
حال الطقس
00:27

مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More