الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ماكرون: 26 دولة أبدت التزاما بالمشاركة في قوة بأوكرانيا سواء برا أو بحرا أو جوا

آخر الأخبار
2025-09-04 | 10:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ماكرون: 26 دولة أبدت التزاما بالمشاركة في قوة بأوكرانيا سواء برا أو بحرا أو جوا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ماكرون: 26 دولة أبدت التزاما بالمشاركة في قوة بأوكرانيا سواء برا أو بحرا أو جوا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

التزاما

بالمشاركة

بأوكرانيا

LBCI التالي
الجيش الإسرائيلي: صاروخ أطلق من اليمن سقط في منطقة مفتوحة خارج إسرائيل
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان هذا المساء أدت إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح: سبعة لبنانيين بينهم ثلاثة أطفال وثلاثة سوريين
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:57

أكسيوس: ويتكوف التقى مع كبار المسؤولين القطريين في باريس وناقش الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة رهائن من شأنها إنهاء الحرب في غزة

LBCI
أمن وقضاء
12:45

الأمن العام يوقف شاحنة بعد خروجها من مرفأ طرابلس بداخلها أدوية مهربة

LBCI
آخر الأخبار
12:36

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على 40% من مدينة غزة والضغط سيستمر الأيام المقبلة

LBCI
منوعات
12:30

في محاولة شجاعة لإنقاذ كلبها... مغامرة خطيرة عاشتها هذه الشابة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:57

أكسيوس: ويتكوف التقى مع كبار المسؤولين القطريين في باريس وناقش الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة رهائن من شأنها إنهاء الحرب في غزة

LBCI
آخر الأخبار
12:36

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على 40% من مدينة غزة والضغط سيستمر الأيام المقبلة

LBCI
منوعات
12:30

في محاولة شجاعة لإنقاذ كلبها... مغامرة خطيرة عاشتها هذه الشابة!

LBCI
موضة وجمال
11:35

تفاصيل جنازة مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:43

للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير

LBCI
فنّ
07:16

بعد مرور 80 عامًا على سرقتها... الأرجنتين تستعيد لوحة الكونتيسة كولوني

LBCI
منوعات
06:30

اكتشفت وجود كاميرا خفية في الحديقة... لبوة تلفت الأنظار برد فعلها في بورتلاند (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
09:31

وفاة المصمم جورجيو أرماني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:27

وزير العمل: لا قرار حتى اللحظة بالانسحاب من الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:38

كاميرا الـLBCI تجول في الأنصارية بعد استهداف اسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
05:16

وزير العمل: ما جدوى النقاش بسلاح وجد لمواجهة العدو؟

LBCI
أخبار دولية
05:06

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: القرار بنشر قوات غربية في أوكرانيا لا يعود لروسيا

LBCI
أخبار دولية
04:20

الصين ترد على ترامب: تطوير علاقاتنا الدبلوماسية لا يستهدف أي طرف ثالث

LBCI
أخبار دولية
00:07

موسكو ترفض مناقشة "أيّ تدخل أجنبي" في أوكرانيا "أيا كان شكله"

LBCI
أمن وقضاء
15:45

12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...

LBCI
أخبار دولية
13:54

ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:55

توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة

LBCI
أخبار لبنان
06:43

للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير

LBCI
حال الطقس
00:27

مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع

LBCI
أمن وقضاء
07:04

توقيف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها

LBCI
خبر عاجل
09:28

تدابير سير تزامنا مع رالي لبنان الـ47

LBCI
أمن وقضاء
04:50

غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

LBCI
خبر عاجل
15:10

سلسلة غارات إسرائيلية على قرى جنوبية عدة بينها طير حرفا وعدلون والجبين وأنصارية

LBCI
خبر عاجل
05:49

تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More