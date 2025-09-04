الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح كوميدي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أكسيوس: ويتكوف التقى مع كبار المسؤولين القطريين في باريس وناقش الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة رهائن من شأنها إنهاء الحرب في غزة
آخر الأخبار
2025-09-04 | 12:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أكسيوس: ويتكوف التقى مع كبار المسؤولين القطريين في باريس وناقش الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة رهائن من شأنها إنهاء الحرب في غزة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
ويتكوف
التقى
المسؤولين
القطريين
باريس
وناقش
الجهود
المبذولة
للتوصل
رهائن
شأنها
إنهاء
الحرب
التالي
كاتس: الحوثيون أطلقوا مجددا صواريخ باتجاهنا ونحن نتعرض لضربات متتالية وسنواجهها حتى القضاء على مصادرها
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:50
مصادر في مستشفيات غزة: 75 شهيدًا بنيران الجيش الإسرائيليّ منذ فجر اليوم بينهم 44 في مدينة غزة
آخر الأخبار
14:50
مصادر في مستشفيات غزة: 75 شهيدًا بنيران الجيش الإسرائيليّ منذ فجر اليوم بينهم 44 في مدينة غزة
0
آخر الأخبار
14:49
موقع وزارة الخزانة: أميركا تستهدف منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بعقوبات
آخر الأخبار
14:49
موقع وزارة الخزانة: أميركا تستهدف منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بعقوبات
0
أخبار لبنان
14:31
الشيخ دريان رعى الاحتفال الديني الكبير الذي أقيم بمناسبة ذكرى المولد النبويّ
أخبار لبنان
14:31
الشيخ دريان رعى الاحتفال الديني الكبير الذي أقيم بمناسبة ذكرى المولد النبويّ
0
أخبار دولية
14:20
إسرائيل تندّد بشدة بتصريحات نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية حول "إبادة" في غزة
أخبار دولية
14:20
إسرائيل تندّد بشدة بتصريحات نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية حول "إبادة" في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:50
مصادر في مستشفيات غزة: 75 شهيدًا بنيران الجيش الإسرائيليّ منذ فجر اليوم بينهم 44 في مدينة غزة
آخر الأخبار
14:50
مصادر في مستشفيات غزة: 75 شهيدًا بنيران الجيش الإسرائيليّ منذ فجر اليوم بينهم 44 في مدينة غزة
0
آخر الأخبار
14:49
موقع وزارة الخزانة: أميركا تستهدف منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بعقوبات
آخر الأخبار
14:49
موقع وزارة الخزانة: أميركا تستهدف منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بعقوبات
0
أخبار لبنان
14:31
الشيخ دريان رعى الاحتفال الديني الكبير الذي أقيم بمناسبة ذكرى المولد النبويّ
أخبار لبنان
14:31
الشيخ دريان رعى الاحتفال الديني الكبير الذي أقيم بمناسبة ذكرى المولد النبويّ
0
أخبار دولية
14:17
زلزال هز شرق أفغانستان
أخبار دولية
14:17
زلزال هز شرق أفغانستان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-04-16
مشروع قانون السرية المصرفية على طاولة اللجان المشتركة…
أخبار لبنان
2025-04-16
مشروع قانون السرية المصرفية على طاولة اللجان المشتركة…
0
آخر الأخبار
2025-04-18
مصدر لرويترز: روسيا وأوكرانيا تتبادلان سجناء غدا السبت بوساطة إماراتية
آخر الأخبار
2025-04-18
مصدر لرويترز: روسيا وأوكرانيا تتبادلان سجناء غدا السبت بوساطة إماراتية
0
أخبار لبنان
08:36
أبو الغيط: الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً شجاعاً بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
08:36
أبو الغيط: الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً شجاعاً بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة
0
أمن وقضاء
12:04
العثور على جثة متحللة في كفرياسين- طبرجا
أمن وقضاء
12:04
العثور على جثة متحللة في كفرياسين- طبرجا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
خطة الجيش لحصر السلاح من دون مواعيد زمنية محددة والثنائي يطالب بضمانات لتحديد الموقف
تقارير نشرة الاخبار
14:04
خطة الجيش لحصر السلاح من دون مواعيد زمنية محددة والثنائي يطالب بضمانات لتحديد الموقف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
صوت هند رجب... يهزّ مهرجان البندقية الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:55
صوت هند رجب... يهزّ مهرجان البندقية الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قضية الكازينو... تهديد لاستقلالية القضاء
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قضية الكازينو... تهديد لاستقلالية القضاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
انطلاق الجولة الأبرز من فعاليات رالي لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
انطلاق الجولة الأبرز من فعاليات رالي لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الحياة تعود إلى التياترو ومحطة قطار مار مخايل بدعم من اليونسكو
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الحياة تعود إلى التياترو ومحطة قطار مار مخايل بدعم من اليونسكو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
النفايات الى شوارع كسروان المتن وبيروت إلا إذا…
تقارير نشرة الاخبار
13:34
النفايات الى شوارع كسروان المتن وبيروت إلا إذا…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحصيل مليون دولار سائبة في جمهورية التقصير والإهمال
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحصيل مليون دولار سائبة في جمهورية التقصير والإهمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من الشعارات الحزبية إلى دعم الجيش… طريق المطار مرآة التحولات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من الشعارات الحزبية إلى دعم الجيش… طريق المطار مرآة التحولات اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
استهداف الآليات الهندسية مرتبط بالمنطقة العازلة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
استهداف الآليات الهندسية مرتبط بالمنطقة العازلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:55
توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة
أخبار لبنان
02:55
توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة
2
أخبار لبنان
06:43
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
أخبار لبنان
06:43
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
3
خبر عاجل
09:28
تدابير سير تزامنا مع رالي لبنان الـ47
خبر عاجل
09:28
تدابير سير تزامنا مع رالي لبنان الـ47
4
آخر الأخبار
00:27
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
آخر الأخبار
00:27
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
5
أمن وقضاء
07:04
توقيف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها
أمن وقضاء
07:04
توقيف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها
6
أمن وقضاء
04:50
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
04:50
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
7
خبر عاجل
05:49
تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت
خبر عاجل
05:49
تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت
8
خبر عاجل
15:39
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا للحزب في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية ومنصة صاروخية في منطقة الجبين
خبر عاجل
15:39
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا للحزب في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية ومنصة صاروخية في منطقة الجبين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More